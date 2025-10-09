Τατόι: Διασωληνωμένος ο ένας πιλότος μετά την πτώση του αεροσκάφους

Διασωληνωμένος ο ένας πιλότος του εκπαιδευτικού αεροσκάφους P2002-JF της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο κατά τη διάρκεια απογείωσης από την αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, εξήλθε του διαδρόμου και κατέπεσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:52 το πρωί, όταν το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά την απογείωση, κατά τη διάρκεια άσκησης για εικονική αναγκαστική προσγείωση και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της βάσης.

Μέσα στα διαλυμένα συντρίμμια του αεροσκάφους, οι δύο πιλότοι, ένας αντισμήναρχος και ένας σμηναγός της Σχολής Ικάρων αν και τραυματισμένοι, κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Μάλιστα, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ένας εκ των δύο είχε εγκλωβιστεί για κάποια λεπτά μέσα στην άτρακτο, δίνοντας μάχη για να απεγκλωβιστεί. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ασθενοφόρα της Αεροπορίας έσπευσαν στο σημείο, μεταφέροντας τους τραυματίες στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας όπου νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας αξιωματικός φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση με αιμάτωμα και έχει διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, «αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Το πλήρωμα διακομίστηκε στο 251 ΓΝΑ, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Η τεχνική επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης και συνέλεξε στοιχεία από τα συντρίμμια του αεροσκάφους το οποίο είχε αγοραστεί το 2018.

Το Tecnam P2002-JF είναι ελαφρύ, διθέσιο αεροσκάφος ιταλικής κατασκευής, που χρησιμοποιείται στη βασική εκπαίδευση των Ικάρων για πτήσεις πρώτου επιπέδου. Ανήκει στη νέα γενιά εκπαιδευτικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και χαρακτηρίζεται από χαμηλή κατανάλωση, υψηλή ευελιξία και αξιοπιστία. Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 12 τέτοια αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την περιγραφή του αεροσκάφους από την ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας «τo P2002-JF είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002. Η Πολεμική Αεροπορία, σε αντικατάσταση του Τ-41D, τον Οκτώβριο του 2018 προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος P2002-JF και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία (3), από τα δώδεκα (12) συνολικά.

Ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής». Φέρουν βαφή αποτελούμενη από δύο φαιές (γκρι) αποχρώσεις, ενώ ο κώνος του έλικα, τα ακροπτερύγια και τμήμα του κάθετου ουραίου πηδαλίου είναι χρώματος ερυθρού».

Πηγή: iefimerida.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi