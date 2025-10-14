Τάσος Ποτσέπης: Αποπέμπεται ο «αγάπη μόνο» από την αστυνομική υπηρεσία που υπηρετεί

Σε αποπομπή οδηγείται όπως όλα δείχνουν ο Τάσος Ποτσέπης, γνωστός και ως «αγάπη μόνο», από την αστυνομική υπηρεσία που υπηρετεί ως συνοριοφύλακας από το 2020.

Ο Τάσος Ποτσέπης που έγινε γνωστός πριν μερικά χρόνια μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι «Ραντεβού στα τυφλά» που παρουσίαζε ο Μάρκος Σεφερλής με τη φράση “Αγάπη μόνο”, και στη συνέχεια πέρασε από διάφορα τηλεοπτικά πλατό, το 2020 προσλήφθηκε ως συνοριοφύλακας και μέχρι σήμερα υπηρετεί στη Χίο.

Ωστόσο η βαθμολογία που έλαβε το καλοκαίρι στην ετήσια αξιολόγηση ήταν κάτω από τη βάση, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε αποπομπή από το σώμα, στο οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Ο ίδιος μέσω των social media κάνει λόγω για αδικία και αναφέρει μέσω του δικηγόρου του, Ανδρέα Θεοδωρόπουλου ότι θα κινηθεί νομικά.

Σε επικοινωνία που είχε το TLIFE με τον Ανδρέα Θεοδωρόπουλο εκείνος μας εξήγησε πως ο Τάσος Ποτσέπης δεν βαρύνεται με κανέναν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα που θα μπορούσε να αιτιολογήσει τη χαμηλή αυτή βαθμολογία, και τόνισε πως θα κινήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται σε βάρος του εντολέα του.

«Έχω αναλάβει συνήγορος του Αναστάσιου Ποτσέπη που υπηρετεί ως συνοριοφύλακας στη Χίο. Φυλάει τα σύνορα Ελλάδας- Τουρκίας. Αγωνίζεται καθημερινώς για την ασφάλεια και την τάξη στα ακριτικά νησιά μας και τώρα βλέπουμε να συντελείται εις βάρος του μια τεράστια αδικία. Ενώ είναι ένας εκπαιδευμένος αστυνομικός, έχει περάσει όλα τα ψυχοσωματικά τεστ με 100%, γεγονός που οδήγησε και στην πρόσληψή του το 2020.

Επειδή όμως έχει μια έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα και κάποιες εμπάθειες που υπάρχουν προς το πρόσωπό του τον έφεραν τώρα σε αυτή τη θέση. Δε στρεφόμαστε κατά των Ελλήνων αστυνομικών, και της ηγεσίας συνολικά αλλά κατά μεμονομένων προσώπων που ενδεχομένως έχουν κάποια εμπάθεια προς το πρόσωπό του.

«Αυτές οι εμπάθειες έκαναν τον διοικητή της συνοριοφυλακής Χίου να βάλει μια βαθμολογία υπό της βάσης, χωρίς όμως να το δικαιολογεί. Με έγγραφη αναφορά μας ζητήσαμε μια αιτιολόγηση της βαθμολογίας αυτής, δε μας απάντησαν σε καμία εκ των ενστάσεών μας. Δεν μας απάντησαν ότι υστερεί στον ψυχολογικό ή σωματικό τομέα. Δεν υπάρχει από πλευράς του κανένα πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα.

Είναι μια κατάφορη αδικία. Εγώ θα τον υπερασπιστώ ενώπιων των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, και αν χρειαστεί και ενώπιων της ευρωπαϊκής εισαγγελέως, κυρίας Κοβέσι. Είναι ένας μάχημος αστυνομικός, που φέρει οπλισμό και χειροπέδες, έχει τη δυνατότητα να συλλάβει και να ελέγχει όποιον μπαίνει και βγαίνει από τη δομή και σήμερα μάλιστα έχει υπηρεσία στην κεντρική πύλη της Χίου. Πώς γίνεται ένας τέτοιος αστυνομικός να βρίσκεται σε μάχημη εκτελεστική υπηρεσία και ταυτόχρονα να έχει βαθμολογία κάτω από τη βάση. Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία»

«Επειδή δεν πήραμε απαντήσεις από την υπηρεσία του κυρίου Ποτσέπη θα προσφύγουμε στις δικαστικές αρχές για να μπορέσει να βρει το δίκιο του. Δε μας έχει δοθεί καμία εξήγηση. Ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι κάποια στιγμή ο κύριος Ποτσέπης απέτρεψε έναν εγκληματία από επίθεση με μαχαίρι, και κοινοποίησε την πράξη του αυτή στα social media. H ελληνική αστυνομία τότε, αντί να τον επαινέσει, τον έψεξε ζητώντας του να κατεβάσει από τα social media το βίντεο που ανέφερε ότι εκείνος ήταν που απέτρεψε την εγκληματική πράξη.

Δεν παραβίασε κάποιον ποινικό κώδικα ή κάποιον κανονισμό της αστυνομίας. Δεν έβγαλε στη δημοσιότητα απόρρητα έγγραφα της αστυνομίας. Μετά όμως από το περιστατικό αυτό δημιουργήθηκαν κάποια θέματα γύρω από τη συμπεριφορά του στα social media. Τονίζω όμως ότι δεν έχει επιδοθεί κανένα έγγραφο που να αναφέρει πειθαρχική δίωξη του Αναστάσιου Ποτσέπη.

Ζητήσαμε τον φάκελο της υπηρεσίας που βεβαιώνει τη βαθμολογία του, αλλά δε μας τον δίνουν. Δε μας έχουν εξηγήσει ακόμα ποιά ήταν η απρεπής συμπεριφορά που οδήγησε στη βαθμολογία αυτή. Δε μας έχουν δώσει καμία απάντηση. Η ελληνική αστυνομία χρειάζεται τους μάχημους αστυνομικούς, όπως είναι ο Αναστάσιος Ποτσέπης, και αν έχει διαπράξει κάποιο πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα θα πρέπει να μας το αναφέρουν.

Ούτε με τους συναδέλφους του είχε ποτέ κάποια διένεξη. Στο φάκελό του δεν υπάρχει το παραμικρό παράπτωμα. Δεν του έχουν προσάψει μέχρι σήμερα το παραμικρό. Του έχουν δώσει αναιτιολόγητα μια πολύ χαμηλή βαθμολογία…Ας μας εξηγήσει η ελληνική αστυνομία γιατί τον αποπέμπει από το σώμα» ανέφερε ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.