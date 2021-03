Η Τανσού Τσιλέρ υπουργός Εξωτερικών του Ερντογάν;

Οι νέοι θα το ονόμαζαν blast from the past. Οι μεγαλύτεροι απλά στέκουν με το στόμα ανοικτό. Η τουρκική εφημερίδα Σοζού σε άρθρο της για τον επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία αναφέρει το όνομα της παλιάς μας γνώριμης και πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ.

Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος, «Έρχονται αλλαγές στην κυβέρνηση. Στο παρασκήνιο κυκλοφορούν περίεργες ειδήσεις. Η πρώην πρωθυπουργός, Τανσού Τσιλέρ θα γίνει η νέα υπουργός Εξωτερικών. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου φεύγει, η Τσιλέρ έρχεται».

Όπως αναφέρει επίσης, η Τσιλέρ έχει πολύ καλές επαφές με το λόμπι στις ΗΠΑ και ο Ταγίπ Ερντογάν ελπίζει έτσι να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στον ίδιο και στην κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ωστόσο, τον γύρο του Whats’up κάνει στην Τουρκία ένα έγγραφο που αναφέρει μεταξύ άλλων το όνομα του Ιμπραήμ Καλίν για την θέση του υπουργού Εξωτερικών και του γαμπρού του Ερντογάν Μπεράτ Αλμπαϊράκ για την θέση του υπουργού Ενέργειας.

This list spreading over Turkish WhatsApp. Fake or upcoming? Dated y’day and clearly no such announcement

Albayrak – energy minister

Aydin – treasury minister

Kalin – foreign minister

Elvan – finance minister pic.twitter.com/I2GHGFbKlB

— Mark Bentley (@MarkABentley) March 30, 2021

