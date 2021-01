Τάνια Ρόμπερτς: Ζωντανή η «Σίνα, η Βασίλισσα της Ζούγκλας» και «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ»-Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ο ίδιος άνθρωπος που ενημέρωσε τα ΜΜΕ οτι η Τάνια Ρόμπερτς πέθανε, τώρα λέει ότι ζει!

Η ηθοποιός Τάνια Ρόμπερτς, γνωστή για τους ρόλους της στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «A View to a Kill» και στο φιλμ «Σίνα, η Βασίλισσα της Ζούγκλας» δεν έχει πεθάνει όπως έγινε γνωστό το πρωί, αλλά νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση, σύμφωνα με τον ατζέντη της.

«Η 65χρονη ηθοποιός, κατέρρευσε στο σπίτι της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς» είπε ο o εκπρόσωπος της και προσωπικός της φίλος, Μάικ Πίνγκελ, ο οποίος νωρίτερα σήμερα ενημέρωσε τα ΜΜΕ οτι η Τάνια Ρόμπερτς πέθανε.

«Είμαι συγκλονισμένος. Ήταν πανέξυπνη και πανέμορφη, και αισθάνομαι σαν κάποιος να στέρησε ένα φως από τη ζωή μας. Αυτή η γυναίκα ήταν πραγματικά ένας άγγελος: ο πιο γλυκός άνθρωπος που θα συναντούσες ποτέ, με μια τεράστια καρδιά. Αγαπούσε τους φαν της και δεν νομίζω να είχε συνειδητοποιήσει ποτέ πόσα πολλά σήμαινε για αυτούς» είχε δηλώσει στο Hollywood Reporter o Μάικ Πίνγκελ.

Ακολούθησαν αφιερώματα για τη ζωή και τα έργα της από όλα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και συλλυπητήρια μηνύματα απο συνεργάτες της και θαυμαστές της, ωστόσο μερικές ώρες αργότερα ο Μάικ Πίνγκελ δήλωσε πως η Τάνια Ρόμπερτς, από οτι πληροφορήθηκε στις 10 π.μ, ζούσε αλλά είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα ανέφερε πως αν και λόγω των αυστηρών μέτρων για τον κορωνοϊό αρχικά δεν επιτρέπει ούτε στον σύντροφό της να την δει, τελικά ο Λανς Ο’Μπραιεν την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο καθώς η ηθοποιός σε τεστ που της έγινε δεν είχε Covid-19.

Την είδηση πως η Ρόμπερτς είναι ζωντανή επιβεβαίωσε και το TMZ , το οποίο μίλησε με τον σύντροφό της και τους επιβεβαίωσε οτι την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο. «Της κράτησα το χέρι, άνοιξε τα μάτια της και μετά έχασε τις αισθήσεις της», είπε ο Λανς Ο’Μπράιεν, ο οποίος παραδέχθηκε πως αποχώρησε απο το νοσοκομείο γιατι νόμιζε οτι πέθανε και στη συνέχεια δεν ειχε ενημέρωση απο τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας της.

