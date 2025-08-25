Τάνια Μπρεάζου για Γιώργο Αμούτζα: «Πριν τον γνωρίσω δεν πίστευα στον γάμο»

Στην σχέση της με τον Γιώργο Αμούτζα αναφέρθηκε η Τάνια Μπρεάζου, ενώ απάντησε για το ενδεχόμενο ενός γάμου…

Η Τάνια Μπρεάζου με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της κομματιού με τίτλο «Αλλάζω εγώ» σε συνεργασία με τον Αναστάσιο Ράμμο, μίλησε στην Ξένια Ιωάννου και το περιοδικό In Style.

«Αυτό το αγόρι με το που το πρωτοείδα είναι σαν να είπε κι εκείνος κι εγώ: «Α, συναντηθήκαμε πάλι. Τι κάνεις; Πώς πάει;». Ένιωσα την οικειότητα, ένιωσα το ερωτικό, ένιωσα αυτό που λένε: σε γνωρίζω από κάπου αλλά δεν ξέρω από πού. Κι εκείνος το ίδιο», αφηγείται η Τάνια Μπρεάζου.

«Πριν γνωρίσω τον Γιώργο, δεν πίστευα στον γάμο, δεν πίστευα στην οικογένεια, δεν πίστευα σε τίποτα, γιατί είχα και δυο γονείς οι οποίοι χώρισαν, οπότε σκεφτόμουν: γιατί να είμαι με έναν άνθρωπο, να παντρευτώ και να χωρίσω; Δεν ξέρω αν τώρα τον σκέφτομαι τον γάμο, ξέρω όμως ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, είναι ο άντρας της ζωής μου. Αυτό το ξέρω, το νιώθω. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Το θέμα είναι να είσαι καλά με τον άνθρωπό σου, να περνάς καλά», εξομολογείται η τραγουδίστρια για τον ηθοποιό.

«Ο Γιώργος έχει πολύ καλή ψυχή, σεβασμό, κατανόηση, ήθος και αρχές. Έχει δύο γονείς σπουδαίους, που τον μεγάλωσαν σπουδαία. Το λέω και το εννοώ. Όταν βλέπεις δύο υπέροχους γονείς, το παιδί θα είναι κι αυτό υπέροχο. Ο Γιώργος σέβεται τη γυναίκα, που είναι πολύ σπάνιο. Είναι παιδί μιας άλλης εποχής.

Ακόμα και η γνωριμία μας δεν ήταν όπως είναι στα νέα παιδιά τώρα μέσω του Instagram, μέσω social media, που δεν το κρίνω αλλά δεν το θεωρώ αληθινό. Ο έρωτάς μας γεννήθηκε πολύ τρυφερά, σαν από παλιά ταινία, και είναι κάτι που το αναζητούσα υποσυνείδητα… τον πρίγκιπα που λέμε», ανέφερε η Τάνια Μπρεάζου στο Gala.

