Ταλέντο ετών 12 από την Κάτω Αχαΐα κάνει το άλμα στον Ολυμπιακό!

Στον Ολυμπιακό «μετακομίζει» ο μόλις 12 ετών, ταλαντούχος, Τηλέμαχος Κοκκίνης από την Κάτω Αχαΐα, κάνοντας το μεγάλο βήμα στο ποδόσφαιρο και κυνηγώντας το όνειρό του.

Από τα παιδικά του χρόνια φανατικός υποστηρικτής του Ολυμπιακού, σήμερα ο 12χρονος Τηλέμαχος Κοκκίνης από την Κάτω Αχαΐα φοράει, επιτέλους, την αγαπημένη του ερυθρόλευκη φανέλα και κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα!

Ο Τηλέμαχος δεν είναι ένας απλός πιτσιρικάς που αγαπά το ποδόσφαιρο. Είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι το πάθος, η επιμονή και η σκληρή δουλειά μπορούν να ανοίξουν δρόμους ακόμα και στα πιο τολμηρά όνειρα. Μαζί με τον πατέρα του, Νίκο, βρισκόταν συχνά στις εξέδρες του Γεώργιος Καραϊσκάκης, παρακολουθώντας με μάτια γεμάτα θαυμασμό τα είδωλά του. Τότε δεν φανταζόταν πως κάποια μέρα θα βρίσκεται από την πλευρά των πρωταγωνιστών.

Ξεκινώντας από τις ακαδημίες του Πρωτέα, ο μικρός άσος έδειξε από την πρώτη στιγμή πως “το ‘χει”. Το ταλέντο του ξεχώριζε σαν τη μύγα μες το γάλα. Πέρασε με επιτυχία από ομάδες όπως η Πάτρα 2005, η Παναχαϊκή, ο Άτλας και ο Γ.Σ. Δύμης (Στίβος), χτίζοντας βήμα-βήμα το προφίλ ενός αθλητή με προοπτικές και πάθος.

Η επιβράβευση δεν άργησε να έρθει. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς άνοιξε τις πύλες του για τον 12χρονο Τηλέμαχο, ο οποίος πλέον καλείται να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» όχι ως θεατής, αλλά ως μέλος της οικογένειας του συλλόγου. Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τον Γιώργο Πετσίνη και αποτελεί την απόδειξη ότι οι μεγάλοι σύλλογοι αναγνωρίζουν και επενδύουν σε καθαρόαιμα ταλέντα.

Για τον Τηλέμαχο, αυτό είναι μόνο η αρχή. Το ταλέντο του, η αγωνιστικότητά του και η στήριξη της οικογένειάς του είναι τα θεμέλια για ένα μέλλον που μπορεί να τον φέρει ακόμα πιο ψηλά. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά ο μικρός από την Κάτω Αχαΐα απέδειξε ήδη πως ξέρει να τον περπατά με πίστη και αποφασιστικότητα.

Ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε απλώς έναν παίκτη. Κέρδισε ένα παιδί που μεγάλωσε με τα χρώματά του στην καρδιά και τώρα έχει την ευκαιρία να γράψει τη δική του ιστορία με αυτά στο στήθος.

Πηγή: gnomip.gr