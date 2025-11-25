Τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου την Παρασκευή

Τακτική συνεδρίαση θα διεξαχθεί για το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμου:

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ώρα 17:30 θα διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με δεκατρία (13) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

1. «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2026»

2. «Έγκριση εκδηλώσεων & φιλοξενιών»

3. «Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου οικονομικού έτους 2025»

4. «Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου για το σχολικό έτος 2026-2027»

5. «Έγκριση κατάστασης απόρων δημοτών για ενίσχυση με είδη διατροφής ενόψει Χριστουγέννων έτους 2025»

6. «Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη»

7. «Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Θέρμου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Αγρινίου για έτος 2026»

8. «Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας Δήμου Θέρμου για το έτος 2026»

9. «Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης και καθορισμός επιβολής περιβαλλοντικού τέλους καθώς και του κόστους πόρου ύδρευσης Δήμου Θέρμου για το έτος 2026»

10. «Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θέρμου για το έτος 2026»

11. «Αναπροσαρμογή τέλους Νεκροταφείων Δήμου Θέρμου για το έτος 2026»

12. «Αναπροσαρμογή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2026»

13. «Αναπροσαρμογή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Θέρμου για το έτος 2026»

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης.

Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube,(https://www.youtube.com/channel/UCRSVIlD9iSggZ2UuOG7dtKw), όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.