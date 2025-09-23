Τακτική γενική απολογιστική συνέλευση για τον Σύλλογο Απανταχού Αστακιωτών

Απο τον Συλλογο Απανταχου Αστακιωτων ανακοινωνεται οτι στις 5 Οκτωβριου 2025 και απο ωρα 11η εως 13.30 στα γραφεια της ΠΑΝ.ΣΥ Πατησιων 5 (4ος οροφος) θα διεξαχθεί η τακτικη γενικη απολογιστικη συνελευση του Συλλογου για την διετια που συμπληρωσε το Δ.Σ.

Με την ληξη των θεσμικων διαδικασιων( αναγνωση διοικητικου και οικονομικου απολογισμου και την εγκριση η οχι) θα ακολουθησει η διαδικασια καταθεσης υποψηφιοτητων για το νεο Δ.Σ καθως και για την Εξελεγκτικη επιτροπη

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τελευταια διαδικασια του απερχομενου Δ.Σ καταθετοντας παραλληλα και υποψηφιοτητα τοσο για Δ./Σ οσο και για την εξελεγκτικη που ειναι αρκετα σημαντικη για την λειτουργια ενος Συλλόγου

Οφειλουμε ολοι να συστρατευτουμε και να δωσουμε συνεχεια στην προσπάθειας του Συλλογου μας που τα τελευταια χρονια η προσφορα του στον Αστακο ειναι αρκετα σημαντικη και πλουσια σε δραση και καινοτομιες.