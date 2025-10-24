Τάκης Διονυσίου: Στο Open Beyond ο μηχανουργός από το Αγρίνιο που συνδυάζει γυμναστική και εργασία

Στο Open Beyond βρέθηκε ο μηχανουργός, Τάκης Διονυσίου από το Αγρίνιο που συνδυάζει γυμναστική και εργασία, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία», το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου.

Ο Θανάσης Πάτρας προλόγισε τον Τάκη Διονυσίου λέγοντας πως «κάνει τη δουλειά που του αρέσει, τη δουλειά που έμαθε από μικρός και την οποία έκανε και ο μπαμπάς του, την κάνει με μεγάλη επιτυχία αλλά δε κάνει μόνο αυτό».

Και τότε έπαιξε ένα βίντεο στο οποίο ο Τάκης Διονυσίου έδειξε πως για εκείνον η γυμναστική έχει γίνει τρόπος ζωής και πως μπορεί ο ίδιος αλλά και ο καθένας να γυμναστεί όπου να ‘ναι, ακόμη και στον χώρο εργασίας.

Στη συνέχεια έγινε ζωντανή σύνδεση με Αγρίνιο και τον χώρο εργασίας και άθλησης του Τάκη Διονυσίου εκεί όπου ο Θανάσης Πάτρας είχε έναν ολιγόλεπτο διάλογο μαζί του.