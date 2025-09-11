Τάκης Χατζής: Κακός χαμός με Θόδωρο Μαργαρίτη στον αέρα - «Είσαι δεξιός του κερατά»

Κακός χαμός ξέσπασε με τον με τον οικοδεσπότη, Τάκη Χατζή, να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Μαργαρίτη στον αέρα της εκπομπής «MEGA News Talk».

Ο οικοδεσπότης Τάκης Χατζής το βράδυ της Τετάρτης (10.9.25) διαφώνησε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρο Μαργαρίτη με αφορμή το θέμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και το ενδεχόμενο της μερικής ή πλήρους κρατικοποίησής της.

«Μου λέτε άλλα πράγματα, σας κάνω μία συγκεκριμένη ερώτηση! Αυτό ρωτάω, απαντήστε μου (για την τράπεζα)!», επισήμανε ο Τάκης Χατζής στον καλεσμένο του, όταν έκρινε πως εκείνος αποφεύγει να τοποθετηθεί ευθέως για το ζήτημα.

«Το ξέρετε ότι υπάρχει αναπτυξιακή τράπεζα, κύριε Χατζή; Το γνωρίζετε; Πώς λέγεται, ξέρετε;», ρώτησε ο κύριος Μαργαρίτης, με τον δημοσιογράφο να του ανταπαντά: «Μου κάνετε τον έξυπνο τώρα… μπορείτε να απαντήσετε, κύριε; Είσαι με τους πλούσιους τότε!».

Λίγη ώρα μετά, οι δύο άντρες ήρθαν και πάλι σε αντιπαράθεση.

«Όλοι έχουν γράψει στην Καθημερινή, τι πάει να πει αυτό; Και τι σημασία έχει αυτό; Εσύ δεν είσαι κομμουνιστής, εσύ είσαι δεξιός του κερατά!», τόνισε ο Τάκης Χατζής.

