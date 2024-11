«Take it Down»: Η εφαρμογή που αφαιρεί γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων στο διαδίκτυο

Η εφαρμογή «Take it Down», που αφαιρεί γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων στο διαδίκτυο, είναι διαθέσιμη εδώ και λίγο καιρό

Μια δωρεάν υπηρεσία που μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να αφαιρέσει ή να σταματήσει την κοινοποίηση γυμνών, μερικώς γυμνών ή σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφιών/βίντεο, υπό την προϋπόθεση ότι τραβήχτηκαν όταν ήταν σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών, είναι διαθέσιμη εδώ και λίγο καιρό, το “Take it down”.

Σε αυτήν ο χρήστης μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία του κατά τη χρήση της υπηρεσίας και δε θα χρειαστεί να στείλει τις φωτογραφίες ή τo βίντεο σε κανέναν. Το Take It Down είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από το National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC, USA) και ήρθε στην Ελλάδα μέσω της Ανοιχτής Γραμμής για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr.

Το Take It Down ευθύνεται σε όσους πιστεύουν ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί ή υπάρχει πιθανότητα να δημοσιευθούν γυμνές, μερικώς γυμνές ή σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφίες/βίντεο τους στο διαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τραβηχτεί πριν την ηλικία των 18 ετών. Για παράδειγμα, ίσως είχε κάποιος στείλει παλαιότερα μια φωτογραφία σε κάποιον και τώρα τον απειλούν ή την έχουν ήδη δημοσιεύσει κάπου. Ακόμη και αν δεν είναι σίγουρο ότι η φωτογραφία έχει δημοσιευθεί μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να εμφανιστεί σε συγκεκριμένες συνεργαζόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες. Επίσης, σε περίπτωση που η φωτογραφία είχε τραβηχτεί από την ηλικία των 18 και άνω, υπάρχει το StopNCII.org (UK).

Η Αστυνομία και τα όριά της

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τοπική Αστυνομία (όπως και κάθε Αστυνομική Διεύθυνση, δεν αφορά αυτό μόνο της Αιτωλίας ή της Ακαρνανίας) έχει πεπερασμένο πεδίο δράσης σε τέτοια θέματα κι όταν χρειάζεται να βοηθήσει κάποιο θύμα με ψυχολογική στήριξη ή με κάποια άλλη παρέμβαση το κάνει περίπου άτυπα, σε ανθρώπινα πλαίσια. Δεν μπορεί όμως να πάρει μια υπόθεση τέτοιου ηλεκτρονικού αδικήματος και να την φέρει σε πέρας μόνη της.

Πρέπει να ζητήσει από το θύμα το URL της επίμαχης δημοσίευσης ή της απειλείς για δημοσίευση, μαζί με κάποιο αποδεικτικό σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και σε έντυπη, ώστε να διαβιβαστεί κι επίσημα στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που έχει αρμοδιότητα να κάνει τα υπόλοιπα. Αυτό πρέπει να γίνει με μήνυση από το θύμα, με ότι αυτό συνεπάγεται. Αυτή η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την βαρύτητα της υπόθεσης. Επίσης, η Αστυνομία της Ακαρνανίας(ή η εκάστοτε αντίστοιχη) έχει έναν ειδικό στον τομέα που είναι ο σύνδεσμος της Δ.Η.Ε. στην Αθήνα. Σε τοπικό επίπεδο, αυτή είναι η διαδικασία και η δικαιοδοσία για παρέμβαση.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία όμως «Take it down”, δημιουργεί ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα (hash), για κάθε εικόνα που υποβάλλεται. Το hashing μιας εικόνας ή ενός βίντεο είναι η διαδικασία κατά την οποία με την χρήση ενός αλγορίθμου δημιουργείται ένας μοναδικός κωδικός (το hash) για κάθε εικόνα ή βίντεο. Ο κωδικός αυτός ουσιαστικά αποτελεί το «ψηφιακό αποτύπωμα» της εικόνας ή του βίντεο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία του hashing είναι μη αναστρέψιμη. Στη συνέχεια, το Take it Down μοιράζεται το hash αυτό – και όχι την ίδια την εικόνα – με τις συνεργαζόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες, ώστε να εντοπίζουν και να διαγράφουν από τα συστήματά τους το προσωπικό σας υλικό. Αυτό γίνεται χωρίς να σταλεί τη φωτογραφία ή το βίντεο σας, παρά μόνο το ψηφιακό αποτύπωμα στο NCMEC. Η υπηρεσία προς το παρόν συνεργάζεται με αρκετές δημοφιλείς πλατφόρμες όπως είναι το Facebook, Instagram, TikTok κ.α. όμως ο κατάλογος των συνεργαζόμενων εταιρειών διαρκώς εμπλουτίζεται.

Τι κάνουμε αν κάποιος μας απειλήσει ότι θα κοινοποιήσει φωτογραφία ή βίντεό μας;

Σε περίπτωση απειλής υποβάλλουμε καταγγελία στη SafeLine.gr ή να απευθυνθούμε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο 11188, ενώ υπάρχει και υποστήριξη/ κατευθύνσεις από τους εξειδικευμένους ψυχολόγους της Γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ Help-line.gr, δωρεάν στο 2106007686.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων:

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά του να ενημερώσει διαδραστικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο σε γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό υλικό.

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών.

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine (http://www.safeline.gr), δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα.

Εφημερίδα Συνείδηση - Γιάννης Συμψηρής