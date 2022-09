Ταϊβάν: Συγκλονιστικές εικόνες από τον ισχυρό σεισμό – Κατέρρευσαν δρόμοι και κτίρια

Εικόνες από την Ταϊβάν δείχνουν διαλυμένες μεγάλες γέφυρες, κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή σε μεγάλη κλίση, ακόμα και τρένα να κουνιούνται σαν… να είναι παιχνίδι.

Το σεισμό ακολούθησαν πανίσχυροι μετασεισμοί από 3,5 μέχρι 5,6 Ρίχτερ. Κυριολεκτικά, κάθε λίγα λεπτά νέος δυνατός μετασεισμός ταρακουνά ξανά την Ταϊβάν.

Taiwan Earthquake shaking the whole train. Unreal! pic.twitter.com/6MGzTpuajM

A strong earthquake of magnitude 7.2 struck off the coast of #Taiwan. pic.twitter.com/0Z5dWC9ob0

