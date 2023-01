Έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου οι ταινίες “I Wanna Dance with Somebody” και “A MAN CALLED OTTO”

Μέχρι και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου θα συνεχίζονται οι ταινίες στον κινηματογράφο Άνεσις “I Wanna Dance with Somebody” και “A MAN CALLED OTTO”.

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΤΟ A MAN CALLED OTTO

Βασισμένο στο κωμικό και συγκινητικό μπεστ σελερ, η ταινία “Ένας Άνθρωπος Που Τον Έλεγαν Όττο” (A Man Called Otto) αφηγείται την ιστορία του Otto Anderson (Tom Hanks), ενός γκρινιάρη μεσήλικα που έχει πρόσφατα χηρεύσει. Ο σχολαστικά οργανωμένος και μοναχικός κόσμος του δέχεται ένα δυνατό ταρακούνημα όταν μια νέα ζωηρή οικογένεια μετακομίζει στο απέναντι σπίτι. Ο Όττο συναντά το ταίρι του στην πολύ έξυπνη κι ακόμη πιο πολύ έγκυο Marisol κι οδηγούνται σε μια απίθανη φιλία που θα ανατρέψει την καθημερινότητά του. Μια αστεία και συγκινητική ιστορία για το πώς οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε ακόμη και στα πιο απροσδόκητα μέρη.

Σκηνοθεσία: Marc Forster

Ηθοποιοί: Rachel Keller, Cameron Britton, Manuel Garcia-Rulfo, Lavel Schley, Mike Birbiglia, Elle Chapman, William Wilmoth, Mariana Trevino, Tom Hanks

Ώρες προβολής: 9:30 μ.μ. Καθημερινά

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι : ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€ ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

I Wanna Dance with Somebody

Η νέα ταινία I Wanna Dance with Somebody είναι μια θριαμβευτική γιορτή για το ταλέντο της απαράμιλλης Whitney Houston. Σε σκηνοθεσία Kasi Lemmons, σενάριο του υποψήφιου για Oscar ® Anthony McCarten, παραγωγή του μυθικού μουσικού παραγωγού Clive Davis και πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με βραβείο BAFTA® Naomi Ackie, η ταινία αφηγείται το πολύπλευρο και πολύπλοκο χαρακτήρα της γυναίκας πίσω από τη Φωνή. Από το κορίτσι της χορωδίας του New Jersey σε μια από τις πιο πολυβραβευμένες και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τραγουδίστριες όλων των εποχών, ξετυλίγεται το εμπνευσμένο, οδυνηρό και συναισθηματικό ταξίδι στη ζωή και την καριέρα της Houston. Με αξέχαστες ερμηνείες και show και ένα soundtrack με τις πιο μεγάλες επιτυχίες της όπως δεν τις ακούσατε ποτέ ξανά, δεν θέλετε απλά να χορέψετε;

Σκηνοθεσία: Kasi Lemmons

Ηθοποιοί: Stanley Tucci, Naomi Ackie, Tamara Tunie, Clarke Peters, Nafessa Williams, Ashton Sanders

Ώρες προβολής: 6:30 μ.μ. Καθημερινά

H “Αδελαΐδα” από την κινηματογραφική λέσχη του Δήμου Αγρινίου