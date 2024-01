Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ταϊλάνδη, στην επαρχία Σουπανμπούρι, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 18 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως δήλωσαν σήμερα μέλη των ομάδων διάσωσης.

«Επιβεβαιώνουμε 18 θανάτους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος της ομάδας διασωστών που βρέθηκε στο σημείο. Η έκρηξη συνέβη το απόγευμα (τοπική ώρα), σύμφωνα με ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης.

#WATCH : Massive explosion at fireworks factory kills more than 20 in Suphan Buri province, Thailand. #Thailand #SuphanBuri #explosion #fireworksfactory #ThailandNews pic.twitter.com/h8zhyRv8Te

— upuknews (@upuknews1) January 17, 2024