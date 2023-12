Τα βραβεία του Φεστιβάλ της Ερυθράς Θάλασσας (και μερικά συμπεράσματα)

Το κόκκινο χαλί έκανε τα φλας των φωτογράφων να ανάψουν πολλές φορές, καθώς οι Nicolas Cage, Jason Statham, Halle Berry, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody, Dhafer L’Abidine, Henry Golding, Andrew Garfield, Yousra, Kaouther Ben Hania, Alia Bhatt, Mahira Khan, Saswan Badr, Baloji ήταν μόλις μερικά από τα σημαντικά πρόσωπα που έδωσαν το παρόν.

Υπό την προεδρία του Baz Luhrmann, στη φετινή διοργάνωση, δύο επιτροπές κρίνανε και επέλεξαν τους νικητές σε 14 κατηγορίες. Δεκαεπτά ταινίες συμμετείχαν στον διαγωνισμό, καθώς και 23 μικρού μήκους ταινίες, οι οποίες διεκδικούσαν τα πολυπόθητα βραβεία.

Πριν πάμε στην αναλυτική λίστα αξίζει να αναφερθούμε σε κάποια νούμερα, καθώς το φεστιβάλ κατάφερε να μεγιστοποιήσει την προσέλευση του κοινού, φιλοξενώντας σχεδόν 6.000 επισκέπτες και αγγίζοντας στο box office τα 40.000 εισιτήρια για όλες τις προβολές και τις ειδικές εκδηλώσεις.

Οι νικητές των Βραβείων Yusr ήταν εκεί για να παραλάβουν τα βραβεία τους, με τον Nicolas Cage να λαμβάνει το Επίτιμο Βραβείο, κάτι που δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ήταν η μεγαλύτερη του έκδοση του Φεστιβάλ μέχρι σήμερα.

Η τελετή λήξης της τρίτης έκδοσής του ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας «Ferrari» του Michael Mann, ένα πρότζεκτ που δέχτηκε την ενίσχυση του Κινηματογραφικού Ταμείου της Ερυθράς Θάλασσας, και αποκάλυψε τους νικητές των πολυαναμενόμενων βραβείων Yusr. Το φεστιβάλ υποδέχτηκε επίσης τον πάλαι ποτέ θρύλο του Hollywood Nicolas Cage, ο οποίος έλαβε το βραβείο Red Sea Honouree, ως ένα ακόμα βραβευμένο τιμώμενο πρόσωπο της έκδοσης του 2023 δίπλα στους Diane Kruger, Ranveer Singh και Abdullah Al-Sadhan. Η ξεκαρδιστική και άκρως σουρεαλιστική κωμωδία τρόμου «Dream Scenario» του Kristoffer Borgli, με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage, θα προβληθεί [πάλι εκτός αρχικού προγραμματισμού] ως το τελευταίο γκαλά του φεστιβάλ το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου.

Όπως είπαμε και αρχικά, δύο επιτροπές διαβούλευαν για την επιλογή των νικητών σε 14 κατηγορίες, υπό την προεδρία της επιτροπής Baz Luhrmann. Δεκαεπτά ταινίες μεγάλου μήκους συμμετείχαν στο διαγωνιστικό, μαζί με 23 ταινίες μικρού μήκους, όλες τους υποψήφιες για τα πολυπόθητα βραβεία.

Η Jomana Al-Rashid, Πρόεδρος του Ίδρυματος Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε: «Τις τελευταίες 8 ημέρες, υποδεχθήκαμε [θεατές και ειδικούς] από όλο τον κόσμο στη Τζέντα και γιορτάσαμε μαζί με αυτήν τη δυναμική παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα, με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών και τη δημιουργία νέων δεσμών. Επιτελέστηκε με προβολές από πάνω από 125 ταινίες από τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Μαρόκο, τη Ρουάντα, την Αρμενία, τη Μαλαισία, το Πακιστάν, τη Νέα Ζηλανδία, τη Γαλλία, την Ινδία, την Ταϊλάνδη και πολλές άλλες χώρες – καθώς και με ένα επιπλέον πρόγραμμα που αφορούσε τη βιομηχανία στο Σούκ με 348 υποβολές έργων και 44 έργα υπό εξέλιξη από περισσότερες από 26 χώρες. Είμαστε υπερήφανοι που δημιουργήσαμε έναν τόπο συνάντησης για ιδέες, επιχειρηματικά μονοπάτια και έμπνευση που θα μας οδηγήσουν στο νέο έτος».

Ο Mohammed Al-Turki, CEO του Ιδρύματος Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε: «Κλείνοντας αυτήν την έκδοση του φεστιβάλ με την πρεμιέρα της ταινίας «Ferrari» του Michael Mann, που δέχτηκε την υποστήριξη από το Κινηματογραφικό Ταμείο της Ερυθράς Θάλασσας, και έχοντας μαζί μας έναν από τους μεγαλύτερους [σταρ] του Hollywood και δάσκαλο της τέχνης του, τον Nicolas Cage, δίπλα στους πολύ αξιόλογους νικητές των βραβείων Yusr μας, σημαίνει ότι κλείνουμε αυτήν την έκδοση με απόλυτη επιτυχία».

Τα βραβεία

Τα βραβεία δόθηκαν δύο μέρες πριν τη λήξη του Φεστιβάλ και είναι τα ακόλουθα:

Βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο διαγωνιστικό με χρηματικό έπαθλο ύψους $10,000 ήταν η ταινία της Kaouther Ben Hania «Τέσσερις Κόρες», που προβλήθηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα.

Το βραβείο της δημιουργού εταιρίας του Χρυσού Φοίνικα, της Chopard για το νέο ταλέντο δόθηκε στη Nour Alkhadra.

Το Film AlUla Audience Award για ταινία από τη Σαουδική Αραβία, με χρηματικό έπαθλο ύψους $50,000 κέρδισε το NORAH. Το αντίστοιχο βραβείο για Μη Σαουδική Ταινία με ίδιο ποσό επιβράβευσης δόθηκε στο HOPELESS από τη Νότια Κορέα που συμμετείχε στην κατηγορία Festival Favourites.

Στις ταινίες Μικρού Μήκους, το ασημένιο βραβείο Yusk με χρηματικό έπαθλο ύψους $12,500 κέρδισε το SUITCASE σε συν-σκηνοθεσία Saman Hosseinpuor και Ako Zandkarimi. Το Χρυσό βραβείο με διπλάσιο χρηματικό έπαθλο έλαβε το SOMEWHERE IN BETWEEN σε σκηνοθεσία Dahlia Nemlich.

Πάμε ξανά στις κατηγορίες Μεγάλου Μήκους, με το OMEN του Baloji να κερδίζει το βραβείο καλύτερης κινηματογραφικής συνεισφοράς.

Στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού το βραβείο δόθηκε στον Saleh Bakri για την ταινία THE TEACHER και καλύτερη ηθοποιός θεωρήθηκε η Mouna Hawa με την πολυταξιδεμένη ταινία INSHALLAH A BOY.

Βραβείο καλύτερου σεναρίου με χρηματικό έπαθλο ύψους $10,000 δόθηκε στο SIX FEET OVER των Karim Bensalah και Jamal Belmahi.

Καλύτερος σκηνοθέτης με βραβείο ύψους $10,000 κέρδισε ο Shokir Kholikov για το SUNDAY.

Το βραβείο της επιτροπής ύψους $10,000, δόθηκε στη Farah Nabulsi για το THE TEACHER.

Το αργυρό βραβείο Yusr για την καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους με χρηματικό έπαθλο ύψους $30,000 κέρδισε το DEAR JASSI του Tarsem Singh.

Το Χρυσό βραβείο καλύτερης ταινίας, με βραβείο (κρατηθείτε) ύψους $100,000 κερδίζει η ταινία IN FLAMES του Zarrar Kahn.

Κάποια σχόλια σε σχέση με το φεστιβάλ και τη διοργάνωση

Πολλές από τις ταινίες που προβλήθηκαν εντός και εκτός διαγωνιστικού είχαν επιχορηγηθεί από το ταμείο του Φεστιβάλ, γεγονός που επέτρεπε στον φορέα να διεκδικήσει πρεμιέρα ή έστω προβολή. Αυτή η στρατηγική δείχνει να αποδίδει, καθώς πολυαναμενόμενες πρεμιέρες διεκδικούν σχεδόν αυτοστιγμεί την παρουσίαση τους στη Τζέντα. Επιπροσθέτως μεγάλο κέρδος έχουν και σε επίπεδο προβολής, καθώς ταινίες που θριαμβεύουν είτε στο box office είτε στα Φεστιβάλ, φέρουν στους τίτλους έναρξης και λήξης τη σφραγίδα αυτού του νέου θεσμού.

Το κοινό στις αίθουσες μπορεί αριθμητικά να ήταν μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, οι απογευματινές προβολές είχαν όμως ελάχιστους θεατές ιδιαίτερα σε χώρους όπως το Imax. Το ψύχος στις αίθουσες μπορεί επίσης να ικανοποιούσε τις συνθήκες του ντόπιου πληθυσμού, οι περισσότεροι δυτικοί ζητούσαν κουβέρτες (δεν αστειεύομαι, υπήρχαν ελάχιστες διαθέσιμες σε κάθε προβολή) ή αποχωρούσαν στα μισά της ταινίας περνώντας μπροστά από την οθόνη, καθώς δεν υπάρχει δεύτερη έξοδος από το πίσω μέρος της αίθουσας.

Στις πιο εμπορικές ταινίες παρατηρήθηκε το φαινόμενο του «κινητού», δηλαδή, ναι μεν κάποιοι (κυρίως άντρες) είχαν αγοράσει εισιτήρια για να παρακολουθήσουν κάποιες προβολές, μη γνωρίζοντας όμως τί πάνε να δούνε (κακά τα ψέματα, οι φεστιβαλικές ταινίες έχουν διαφορετική αισθητική, ακόμα και αν ανήκουν στον εμπορικό κινηματογράφο) και βαριόντουσαν, άρα άνοιγαν το κινητό τους και έβλεπαν (κρατηθείτε) αθλητικό αγώνα. Όπως ενημερώθηκα από ντόπιους, είναι ένα σύνηθες γεγονός, καθώς θεωρούν σημαντικό να βρίσκονται στον χώρο και να δίνουν παρουσία αλλά… να μη βασανιστούν μέχρι τέλους.

Με καθαρά δημοσιογραφικά κριτήρια, σε αντίθεση με το Φεστιβάλ του Μαρόκο που προηγήθηκε λίγες μέρες πριν (αναλυτικό κείμενο εδώ και εδώ), οι διεθνείς καλλιτέχνες δεν συμμετείχαν σε προωθητικές δράσεις ή συζητήσεις με δημοσιογράφους. Στα δε masterclasses, όπου έδιναν το παρόν, η δημοσιογραφική διαπίστευση ικανοποιούσε ελάχιστους καλεσμένους που προλάβαιναν στα πρώτα 2-3 λεπτά της διάθεσης των εισιτηρίων να βρίσκονται online και να παραγγείλουν. Αυτό συνέβαινε στα περισσότερα masterclasses αν και στο τέλος υπήρχαν πάντα κενές θέσεις, που όμως δεν ήταν διαθέσιμες.

Οι αλλαγές και οι αναθεωρήσεις του προγράμματος είχαν έναν σαφή σκοπό: προσθήκη περισσοτέρων αναγνωρίσιμων καλλιτεχνών στο line up. Ήταν όμως ένα ξάφνιασμα που ως απρόβλεπτο δεν επέτρεπε τον ορθό προγραμματισμό κάποιου που ήθελε to get the most από την επίσκεψή του σε ένα φεστιβάλ που αναπτύσσεται ραγδαία.

Η μη διάθεση δημοσιογραφικών προβολών, ιδιαίτερα σε άγνωστες εκτός συνόρων ταινίες, καθιστά περιοριστική τη δυνατότητα παρακολούθησης μεγάλου μέρους του προγράμματος, καθώς πολλές από τις ταινίες που έχουν ελάχιστες επαναπροβολές συμπίπτουν μεταξύ τους, άρα ο θεατής πρέπει να επιλέξει τί θα δει και τί θα χάσει χωρίς πολλές ευελιξίες. Ο δε επαγγελματίας καθορίζει το πρόγραμμά του βάση αναγκαιότητας και αντίστοιχα και αυτός πρέπει να υποστεί τις συνέπειες.

Με τον φόβο των πρόχειρων συμπερασμάτων θα καταλήξω ότι ιδιαίτερα φέτος υπήρχε μεγάλη φιλοδοξία με αποκλειστική αποτελεσματικότητα προς τους διεθνείς καλεσμένους, λιγότερη όμως εμπειρία στη διαχείριση και τη διάχυση της πληροφορίας ή τον παγιωμένο προγραμματισμό που θα έκανε ακόμα πιο ευχάριστη την οργάνωση του προγράμματος ενός επισκέπτη.

Τέλος, με δεδομένο ότι δεν αποτελούν διαφήμιση εντός συνόρων, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο θεσμός υποστηρίζεται από μεγάλους φορείς όπως τους ακόλουθους: MBC Group, NEOM, Vox Cinemas, και τον Στρατηγικό Χορηγό, Film Al Ula. Επίσης οι επίσημοι Χορηγοί του είναι οι: Al Sagheer, Chopard, το Ταμείο Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Chery Pro, SRMG. Τέλος χορηγοί υποστήριξης αποτελούν οι Bloomberg Media, Nova, και Telfaz 11. Αυτοί οι φορείς συνετέλεσαν στο να αναπτύσσεται σε ετήσια βάση ο φορέας, ο οποίος κακά τα ψέματα, προσφέρει οικονομική ενίσχυση κάθε άλλο παρά αμελητέα.