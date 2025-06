Τα τραγούδια που ακούγαμε της δεκαετία του 90 και ντρεπόμαστε να το παραδεχτούμε

Άπειρα είναι τα τραγούδια που πολύ ακούγαμε τη δεκαετία του 1990 και σήμερα ντρεπόμαστε να το παραδεχτούμε.

Τα 90s ήταν τα χρόνια του κεφιού και της αθωότητας.

Μια δεκαετία που τη σημάδεψαν οι τηλεοπτικές σειρές, οι κινηματογραφικές ταινίες και φυσικά πολλές μουσικές. Τραγούδια που, άλλοτε τα μνημονεύουμε και άλλοτε ντρεπόμαστε να παραδεχτούμε ότι τα’ ακούγαμε.

Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες/ Πωλίνα

Όλοι το έχουμε χορέψει κι όλοι το έχουμε τραγουδήσει. Μπορεί κάποιοι να το αρνούνται αλλά αν το πετύχουμε στο ραδιόφωνο, μάλλον θα το αφήσουμε να παίζει για να θυμηθούμε τα νιάτα μας!

Έλα μου / Σάκης Ρουβάς

Ή αλλιώς, «θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας». Κι αν μας ρωτήσουν κάποτε τα παιδιά μας εάν ακούγαμε Ρουβά, θα κοκκινίσουμε, θα χαμηλώσουμε το κεφάλι και δεν θα το παραδεχτούμε ποτέ.

Έλα μωράκι μου / Χρήστος Κυριαζής

«Έλα μωράκι μου, το στρώμα είναι καπιτονέ» εκλιπαρούσε ο Κυριαζής κι εμείς σιγοντάραμε ανοίγοντας το Volume του ραδιοφώνου! Ναι, όλοι αγαπήσαμε τον Χρήστο που έγραφε τραγούδια για την Βάνα Μπάρμπα.

Άστην να λέει / Βασίλης Καρράς

Τα λόγια είναι περιττά… Οι κοφτές ανάσες του Βασίλη Καρρά, και ειδικά στο συγκεκριμένο τραγούδι, μπορούσαν να ξεσηκώσουν ακόμα και τον πιο συνεσταλμένο της παρέας.

Μαργαρίτες / Άντζελα Δημητρίου

Άλλο ένα από τα πολλά τραγούδια της εποχής που έπαιζε από τις σχολικές εκδρομές μέχρι τα πάρτι.

Τραγούδια που άφησαν τη δική τους εποχή

Ζηλεύω / Γιώργος Μαζωνάκης

Το συγκεκριμένο τραγούδι πιάνει τον σφυγμό του ελληνικού ταπεραμέντου. Γιατί όταν ερωτεύεσαι με πάθος και είσαι και λίγο drama queen από τη φύση σου, δεν μπορεί παρά να ζηλεύεις και να το τραγουδάς με όλη σου τη δύναμη!

Καμπριολέ / Γιώργος Βασιλείου

Ντρεπόσαστε δεν ντρεπόσαστε, το καμπριολέ ήταν μεγάλο σουξέ και, όχι μόνο το ακούγαμε παντού, αλλά το απολαμβάναμε κιόλας!

Εγώ δεν πάω Μέγαρο / Ρίτα Σακελλαρίου

Το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή μια λαϊκή συναυλία που θα γινόταν τότε στο Μέγαρο Μουσικής. Κάποιοι λένε ότι ο «παίδαρος» ήταν ο εκλιπών Κώστας Ευριπιώτης, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η αναφορά είχε γίνει για τον Σάκη Ρουβά.

Τα τραγούδια των 90s και στο ξένο ρεπερτόριο

Asi me gusta a mi / Hyperdancer

Ένα από τα μεγάλα ψέματα που λέμε στα παιδιά μας αλλά και στον εαυτό μας. Ελάτε, μην ντρέπεστε… όλοι το ακούγαμε και το χορεύαμε σαν ξεκουρδισμένα αρκούδια!

Can’t touch this / MC Hammer

Στα 90s, εάν δήλωνες πως δεν ακούς MC Hammer ή Vanilla Ice έμπαινες κατευθείαν στο περιθώριο. Σήμερα, αν παραδεχθείς πως κάποτε ήσουν φαν του είδους σε δείχνουν με το δάχτυλο και σε κοροϊδεύουν. Άρα, καλώς ντρεπόμαστε να παραδεχτούμε πως δεν υπήρχε πάρτι χωρίς MC Hammer!

I’m Too Sexy / Right Said Fred

Μπορεί τότε να το θεωρούσαμε πραγματικά σέξι αυτό το τραγούδι, όμως σήμερα ξέρουμε καλά πως ήταν απλά μία εμπορική ανοησία.

Mr Vain / Culture Beat

Το θυμάστε; Ντρέπεστε που το θυμάστε;

What Is Love / Haddaway

Όλοι αναρωτιόμασταν στα νιάτα μας τί είναι αυτό που το λένε αγάπη, και το συγκεκριμένο τραγούδι συμμεριζόταν την αγωνία μας. Αφήστε που είχε και ωραίο ρυθμό… απενοχοποιηθείτε, λοιπόν, και ακούστε το δυνατά!

All That She Wants / Ace of Base

Ήταν γλυκό, τρυφερό και αγαπησιάρικο το συγκεκριμένο τραγούδι.

