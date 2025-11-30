Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι από το Διαμαντόπουλο στο Λιβανό. Μετά από αρκετά χρόνια στο Κέντρο Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων γέμισε με νέους οπλίτες. 950 συγκεκριμένα που θα μείνουν για τρεις μήνες στο Μεσολόγγι γεγονός που ενισχύει την παρουσία αξιωματικών, υπαξιωματικών και προσωπικού στην περιοχή. Μια εξέλιξη που χαροποίησε αρκετούς στο Μεσολόγγι, εκτιμώντας τη θετική οικονομική επίπτωση που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο για το Μεσολόγγι.

Ο Σπύρος Διαμαντόπουλος πάντως έσπευσε να διευκρινίσει με ανάρτησή του ότι ποτέ δεν θα σπεύσει να οικειοποιηθεί γεγονότα και εξελίξεις μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Παράλληλα όμως έδωσε τα credits για αυτή την εξέλιξη αυτή στον πρώην βουλευτή της ΝΔ Σπήλιο Λιβανό. Έτσι στην ανάρτησή περιέγραψε τη συμβολή του Σπ. Λιβανού.

«Όταν με τον Σπήλιο Λιβανό επισκεφθήκαμε φέτος τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σε μια περίοδο που το νομοσχέδιο έκλεινε δεκάδες στρατόπεδα σε όλη τη χώρα, τέθηκαν όλα στη σωστή βάση. Ο Σπήλιος Λιβανός, χάρη στη σχέση και την αγάπη του για τον τόπο, είχε σημαντικό μερίδιο στο ότι το στρατόπεδο Μεσολογγίου όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά σήμερα ενισχύεται», ανέφερε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου επειδή όπως είπε οφείλει να αποδίδει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι…

Μάλιστα ο Σπ. Διαμαντόπουλος πως σύντομα θα ανακοινωθεί μια ακόμη δράση – χορηγία σχετικά με τα 200 χρόνια βασικός καταλύτης της οποίας είναι ο κ. Λιβανός.

Εφημερίδα “Συνείδηση”