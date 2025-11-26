Τα τέσσερα σκυλάκια 71χρονου μπήκαν στο κηδειόχαρτό του – Τα ζώα μας θυμίζουν πώς αγαπάς αληθινά, λέει η κόρη του

Τη δική τους θέση στο κηδειόχαρτο ενός 71χρονου στην Αθήνα είχαν τέσσερα σκυλάκια μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος.

Έτσι, στον κηδειόχαρτο του 71χρονου Νικόλαου Δημόπουλου που κηδεύτηκε την περασμένη Δευτέρα (24/11) στις 11:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στα κοιμητήρια της Καλλιθέας, εκτός από την πολυαγαπημένη του σύζυγο, την κόρη του και τα αδέρφια του, στην αναγγελία της εξοδίου ακολουθίας συμμετείχαν και τα τέσσερα σκυλάκια που ο ίδιος φρόντιζε καθημερινά. Η Αγάπη, ο Χάρος, ο Γκούφι και ο Άδης, τέσσερα αξιολάτρευτα σκυλάκια που τριγυρνούσαν διαρκώς γύρω του, απολαμβάνοντας την αγάπη που τους είχε ο 71χρονος.

Την απόφαση να συμπεριληφθούν στο κηδειόχαρτο τα τέσσερα τετράποδα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος έλαβε η κόρη του, Κατερίνα Δημοπούλου η οποία όπως περιέγραψε στο protothema.gr «ρώτησα στο γραφείο τελετών αν μπορούμε να αναφέρουμε τα σκυλάκια μας και μου απάντησαν ότι φυσικά και μπορώ να τα αναφέρω».

Η Αγάπη από την Πάρνηθα που «κλαψούριζε» όταν πέθανε ο 71χρονος

Η Αγάπη όπως περιέγραψε η κυρία Δημοπούλου σώθηκε με παρέμβαση της από τις φωτιές του 2021 στην Πάρνηθα και στην συνέχεια προστέθηκαν στην οικογένεια ο Χάρος, ο Γκούφι και ο Άδης.

Ίσως είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται σε κηδειόχαρτο σκυλάκια μαζί με τους στενούς συγγενείς, ωστόσο σε αναγγελία κηδείας σκυλάκια μαζί με τους συγγενείς μια πράξη που αποδεικνύει την αγάπη χωρίς δόλο που προσφέρουν απλόχερα στους ανθρώπους τα σκυλάκια.

«Ο πατέρας μου ήταν φιλόζωος, τάιζε περιστέρια, γάτες. Και τα σκυλιά μας τα φρόντιζε συνέχεια, για αυτά ζούσε. Και αυτά του έδιναν δύναμη σε αυτό που πέρναγε καθώς είχε κάποια θέματα υγείας, τον λάτρευαν. Τα ζώα δίνουν αγάπη και μας θυμίζουν πώς είναι να αγαπάς αληθινά» είπε η κυρία Δημοπούλου που πρόσθεσε ότι την στιγμή που πέθανε ο πατέρας της η Αγάπη «αναστέναζε» και κλαψούριζε.

Τα τέσσερα πιστά τετράποδα που έχασαν την αγάπη του 71χρονου, συνεχίζουν να απολαμβάνουν την φροντίδα της κόρης του, Κατερίνας που με την συντροφιά τους προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του πολυαγαπημένου της πατέρα.