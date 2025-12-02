Τα σχολικά τριήμερα του 2026 και οι χαμένες αργίες των εργαζομένων

Πόσες και ποιες είναι οι αργίες του 2026 – Τα τριήμερα του νέου έτους και η απογοήτευση για τα ημερολογιακά τερτίπια. Καθώς πλησιάζει το 2026, το ημερολόγιο φέρνει… μικτές εντυπώσεις. Ενώ οι μαθητές θα απολαύσουν αρκετές αργίες και τριήμερα, υπάρχουν και οι χαμένες αργίες των εργαζομένων καθώς ο Δεκαπενταύγουστος και η Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων «πέφτουν» Σάββατο.

Καθώς πλησιάζει το 2026, το ημερολόγιο φέρνει… μικτές εντυπώσεις. Ενώ οι μαθητές θα απολαύσουν αρκετές αργίες και τριήμερα, οι εργαζόμενοι μετρούν δύο σημαντικές απώλειες, καθώς ο Δεκαπενταύγουστος και η Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων «πέφτουν» Σάββατο.

Η λίστα με τις αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

