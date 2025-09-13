Τα «πρόσωπα» της ακρίβειας και η μονόπατη «απάντηση»

Τα «πρόσωπα» της ακρίβειας και η μονόπατη «απάντηση» παραμένουν ανεπαρκή για να μειώσουν το κόστος στα νοικοκυριά και τις καθημερινές δαπάνες των Ελλήνων.

Δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς κάποια θεαματική αλλαγή στις δημοσκοπήσεις, όσο το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, όπως αποτυπώνεται σε αυτές παραμένει η ακρίβεια.

Η ακρίβεια έχει μάλιστα συγκεκριμένο πρόσωπο. Για παράδειγμα στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Interview για την Political το super market με 37% και η ενέργεια με 31% είναι οι δυο τομείς που… ματώνουν το εισόδημα των Ελλήνων. Πολύ πιο πίσω με 13% εκείνο που «ζορίζει» τους Έλληνες είναι μια πιθανή έκτακτη δαπάνη, όπως μια έκτακτη επισκευή του αυτοκινήτου ή μια επίσκεψη στο γιατρό.

Έτσι αντιλαμβάνεται κανείς πως τα όποια μέτρα που πάρθηκαν όλο το προηγούμενοδιάστημα δεν ήταν ικανά για να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες το super market και το κόστος του ρεύματος. Πλέον όπως φάνηκε στη ΔΕΘ η Κυβέρνηση ποντάρει περισσότερο στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και όχι τόσο σε παρεμβατικά μέτρα στην αγορά. Όμως το… «τέρας» της ακρίβειας μάλλον απαιτεί διμέτωπο αγώνα.

Εφημερίδα «Συνείδηση»