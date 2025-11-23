Τα πολυσπόρια: Ένα παλιό έθιμο αναβιώνει στα Κρυονέρια Ναυπακτίας

Τα πολυσπόρια, ένα πολύ παλιό έθιμο, αναβιώνεται τα τελευταία χρόνια στα Κρυονέρια Ορεινής Ναυπακτίας.

Πολυσπορία λένε, γιατί σε πολλά χωριά παίρνουν πολυσπόρια (σιτάρι, καλαμπόκι, κουκκιά κ.λπ.) και πάνε στην πηγή, τα ρίχνουν μέσα και λένε: «Όπως τρέχει το νερό, να τρέχει το βιό». Παίρνουν νερό και γυρίζουν.

Επίσης, τη μέρα αυτή, αντί για άλλο φαγητό, βράζουν τα πολυσπόρια, τρώνε και μοιράζουν και σε δικούς τους για «χρόνια πολλά». Μεσοσπορίτισσα, όπως λένε, το είπαν επειδή τότε μεσιάζει η πρώιμη σπορά τους.

