Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, 2025
Home Ναυπακτος

Τα πολυσπόρια: Ένα παλιό έθιμο αναβιώνει στα Κρυονέρια Ναυπακτίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Τα πολυσπόρια, ένα πολύ παλιό έθιμο, αναβιώνεται τα τελευταία χρόνια στα Κρυονέρια Ορεινής Ναυπακτίας.

Πολυσπορία λένε, γιατί σε πολλά χωριά παίρνουν πολυσπόρια (σιτάρι, καλαμπόκι, κουκκιά κ.λπ.) και πάνε στην πηγή, τα ρίχνουν μέσα και λένε: «Όπως τρέχει το νερό, να τρέχει το βιό». Παίρνουν νερό και γυρίζουν.

Επίσης, τη μέρα αυτή, αντί για άλλο φαγητό, βράζουν τα πολυσπόρια, τρώνε και μοιράζουν και σε δικούς τους για «χρόνια πολλά». Μεσοσπορίτισσα, όπως λένε, το είπαν επειδή τότε μεσιάζει η πρώιμη σπορά τους.

Δείτε φωτογραφίες:

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.