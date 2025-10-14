«Τα παράπονά σας στην Κοβέσι» και για το Αγρίνιο - Καρπενήσι

Αγανακτισμένοι οι πρόεδροι κοινοτήτων στα Παρακαμπύλια καταγγέλλουν την επικίνδυνη κατάσταση στην Εθνική Οδό Αγρίνιο - Καρπενήσι και στέλνουν τα παράπονά τους μέχρι και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων έχουν απηυδήσει με την κατάσταση του οδικού δίκτυο στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Καρπενησίου. Αυτή τη φορά επισημαίνουν τον αυξημένο κίνδυνος στο 56ο χιλιόμετρο της οδού, όπου σημειώνεται συχνά πτώση ογκωδών βράχων λόγω κατολισθήσεων.

Ειδικότερα, οι πρόεδροι των κοινοτήτων Αγαλιανού (Τσούνης Απόστολος), Ψηλοβράχου (Τσούλος Νικόλαος) και Σιδήρων (Κουκουνιάς Ιωάννης) προχώρησαν στο κοινό αίτημα- καταγγελία για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και την εξάλειψη του κινδύνου δυστυχήματος.

Απέστειλαν την καταγγελία τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Προεδρία της Κυβέρνησης, στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές,τους Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας, το Δήμο Αγρινίου, αλλά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία...

Ζητούν από τους αρμοδίους όπως:

αφαιρέσατε εγκαίρως το κακοφτιαγμένο συρματόπλεγμα που είναι τοποθετημένο πλησίον της οδού σπεύσατε ταχύτατα στην αποκατάσταση του πρόχειρου αυτού έργου, με νέα αρμόζουσα ενισχυμένη κατασκευή που θα εξασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια των κινουμένων επί της οδού λάβατε σοβαρά υπ’όψιν το αίτημά μας και πράξετε τα αυτονόητα διότι η τυχόν αμέλειά του κινδύνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ζώων.

Αυτό που επικαλούνται στο έγγραφό τους είναι μια εργολαβία με τίτλο «Αντιμετώπιση βλαβών τοιχίων και κατολισθήσεων στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι”» που εκτελέστηκε από την Περιφέρεια και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2024.

Και επίσης επικαλούνται τη σχετική προγραμματική σύμβαση των Περιφερειών Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας και των τεσσάρων όμορων δήμων για την πραγματοποίηση τουριστικών δράσεων στην περιοχή με επίκεντρο τη λίμνη Κρεμαστών.

Και τα δύο αυτά όμως χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, όχι κοινοτικούς. Επομένως αναρωτιέται κανείς γιατί το αίτημα – καταγγελία κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Λάουρα Κοβέσι και η αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για ό,τι έχει να κάνει με τους κοινοτικούς πόρους και όχι τους εθνικούς.

Αλλά ως φαίνεται είναι τέτοια η καταβαράθρωση της εμπιστοσύνης σε όλους τους ελληνικούς θεσμούς γενικότερα, οπότε μάλλον το σκεπτικό ήταν «ας το κοινοποιήσουμε και στη Λάουρα, ποτέ δεν ξέρεις…»

«Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο» δεν έλεγε το παλιό ρητό; Ε, τώρα είμαστε στη φάση «τα παράπονά σας στην Κοβέσι»… Για τέτοια απελπισία μιλάμε!

Εφημερίδα «Συνείδηση»