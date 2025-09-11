«Τα πανηγύρια για τα χωριά μας, που δίνουν μάχη με τη χρόνια εγκατάλειψη» - Τι ζητούν οι Οργανώσεις

Κοινό δελτίο Τύπου για το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται ως κερδοσκοπικοί οργανισμοί από την Πολιτεία όταν διοργανώνουν παραδοσιακά πανηγύρια εξέδωσαν οι αποδημικές και εθνικοτοπικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένης και της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας.

«Ζητάμε από την πολιτεία να τροποποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία και να απαλλάξει πλήρως από τις δεσμευτικές υποχρεώσεις τήρησης ανούσιων διατάξεων τους πολιτιστικούς φορείς που διοργανώνουν παραδοσιακά πανηγύρια», υπογραμμίζεται στη σχετική ενημέρωση.

Τι αναφέρει το κείμενο των οργανώσεων:

Μετά από τις συναντήσεις των φορέων των αποδήμων τόσο μεταξύ τους, όσο και εκπροσώπους της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Οικονομικών κ. Τσαβδαρίδης, Γεν. Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη κ. Στάθης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδης), έγινε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 συνάντηση αντιπροσώπων των εθνικοτοπικών – αποδημικών οργανώσεων, όπου εξετάστηκε και αποφασίστηκε η κοινή στάση όλων στο φλέγον ζήτημα των πανηγυριών και την εν γένει αντιμετώπιση των οργανώσεών μας από την Πολιτεία.

Η συνάντηση έγινε στο φιλόξενο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Ηπειρωτών στο κέντρο της Αθήνας. Οι αντιπροσωπείες που συμμετείχαν ήταν: Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο Πρόεδρος κ. Χρυσόστομος (Μάκης) Χήτος – Κιάμος, ο Γεν. Γραμματέας κ. Σωτήρης Κολιούσης, η

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων κ. Μαρίκα Γκόνη, Επτανησιακή Συνομοσπονδία, ο Πρόεδρος κ.

Χαράλαμπος Κοντογεώργης, η Γεν. Γραμματέας κ. Άννα Αλεξανδράτου, Παμποντιακή

Ομοσπονδία Ελλάδας, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Βαρυθυμιάδης, η Γεν. Γραμματέας κ. Αθηνά

Σωτηριάδου, Παναρκαδική Ομοσπονδία, ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Μπένος, ο Γεν. Γραμματέας

κ. Παναγιώτης Παγιώτης, ο Ταμίας κ. Χαράλαμπος Αθανασόπουλος, Παναιτωλοακαρνανική

Συνομοσπονδία, ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Χολής, Ομοσπονδία Θεσσαλικών Σωματείων «Η

Πανθεσσαλική Στέγη», ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Κούτρας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων, ο κ. Γιάννος Γιαννακός Πρόεδρος Σαρακατσαναίων Ηπείρου ως εκπρόσωπος

του Προέδρου Γρηγόρη Λέφα, Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, ο Πρόεδρος κ.

Ιωάννης Φράγκος, ο Ταμίας κ. Σταύρος Αγοραστός, η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων κ. Θεοδώρα

Καβαλίκα, Πανελλήνια Ομοσπονδία Αργιθεατικών Συλλόγων, η Πρόεδρος Αθηνά Μαυραντζά σε

διαδικτυακή σύνδεση και ο κ. Θεοχάρης Αγόρης.

Σημαντική αναδείχθηκε η συμβολή του κ. Ραφαήλ Μετενίτη, Δικηγόρου, σε διαδικτυακή σύνδεση, ο οποίος ανέδειξε τις πολλαπλές πτυχές της πολυνομίας που διέπουν τη διοργάνωση των πανηγυριών και την λειτουργία των πολιτιστικών μας σωματείων.

Στη συζήτηση απ’ όλες τις αντιπροσωπείες καταδείχθηκε ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, με τεράστιο εθελοντικό έργο, κρατούν ζωντανή την παράδοση και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, μεταλαμπαδεύοντας στις νεότερες γενιές αξίες, ήθη, μνήμες και ιστορική συνέχεια.

Δεν είμαστε εταιρείες και κερδοσκοπικοί οργανισμοί, συνεπώς και δεν γίνεται να αντιμετωπιζόμαστε νομοθετικά όπως και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η διάσπαρτη πολυνομία και το σύνολο των φορολογικών, ασφαλιστικών κλπ υποχρεώσεων έχει

τη λογική της αντιμετώπισης των μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών σωματείων ως εταιρίες,

γεγονός που λειτουργεί σε βάρος μας, καθώς η συμμετοχή όλων μας είναι αφιλοκερδώς και

εθελοντική.

Παραβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία σημαντικές παράμετροι που αφορούν τα πανηγύρια,τα

οποία για τους συλλόγους μας και τα χωριά μας αποτελούν κορυφαίες ημέρες του χρόνου,

ιδιαίτερα τα καλοκαιρινά, όταν σμίγουν όσοι κρατάνε ζωντανά τα χωριά όλο το χρόνο, με τους

απόδημους, όσους καταφέρουν να βρεθούν στην ιδιαίτερη πατρίδα για λίγες μέρες,

ξεπερνώντας το δυσβάσταχτο κόστος ζωής και μετακίνησης.

Τα πανηγύρια για τα χωριά μας, που δίνουν μάχη με τη χρόνια εγκατάλειψη, τη δημογραφική

αποψίλωση, την εντεινόμενη ερήμωση, αποτελούν οάσεις και ανάσες ζωής. Διαχρονικά αποτελούν τον προνομιακό στίβο της ζώσας παράδοσης του λαού μας, το κοινό τόπο

της μεταλαμπάδευσής της από γενιά σε γενιά, τον κοινό χώρο αναβάπτισης και αναθάρρησης

της ίδιας της κοινότητας, επιτελώντας ένα πολύτιμο, αναντικατάστατο λειτούργημα ευρύτερης

σημασίας και αξίας.

Τα πανηγύρια για τους απόδημους όλης της χώρας, και στην αποδημία, ενδυναμώνουν την άρρηκτη σχέση τους με την πατρίδα, τη μνήμη, τη συνέχεια. Ο απόδημος Έλληνας ξεδιψά τη νοσταλγία, την πεθυμιά και τον καημό στα πανηγύρια που έχουν σημαντική θέση στη δράση των συλλόγων του. Οι Αδελφότητες των ξενιτεμένων, πέρα από τα πανηγύρια που διοργανώνουν

στην αποδημία, έχουν εδώ και πολλές δεκαετίες αναλάβει τη διοργάνωση των πανηγυριών στα

χωριά τους, στηρίζοντας έτσι κι εκείνους που τα κρατάνε ζωντανά όλο το χρόνο. Τα περισσότερα

πανηγύρια στα χωριά της Ελλάδας διοργανώνονται από τις Αδελφότητες και τους πολιτιστικούς

μας συλλόγους, χάρη στην φιλοπατρία, τον εθελοντισμό, το μεράκι των μελών τους, ως

αντίδωρο των ξενιτεμένων στο γενέθλιο τόπο ή την καταγωγική τους ρίζα, συνεχίζοντας μια

σπουδαία πρακτική ζώσας παράδοσης, που περνά από γενιά σε γενιά, συμβάλλοντας πολύτροπα

σε τόπους, κοινότητες και ανθρώπους.

Το τελευταίο διάστημα μέσα από εξαντλητικούς ελέγχους, επιβολή προστίμων, αυτόφωρες διαδικασίες, που πραγματοποιούνται σε πανηγύρια συλλόγων, αλλά και σε εκδηλώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα, επιχειρείται μία συστηματική προσπάθεια ουσιαστικά κατάργησης αυτών των κοινωνικών εκδηλώσεων και εξόντωσης των πολιτιστικών μας σωματείων και κατά συνέπεια της παράδοσής μας. Τα πρόστιμα και οι μηνυτήριες αναφορές τραυματίζουν ακόμη περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες, τις μικρές κοινότητες, τους ίδιους τους τόπους ενώ αποθαρρύνουν το έργο και τη δράση των συλλογικών φορέων της αποδημίας που χρόνια τώρα στηρίζουν τα χωριά πολύπλευρα, σε πείσμα της πολύχρονης εγκατάλειψής

τους από την επίσημη πολιτεία.

Οι διοικούντες αντί να επιδίδονται στην καλλιέργεια ενός κλίματος παραλυσίας, φόβου και παροπλισμού, ας γονιμοποιήσουν τον διοικητικό οίστρο τους με μέτρα στήριξης των χωριών που απειλούνται από άμεση ερήμωση και μελλοντική εξαφάνιση, με μέτρα στήριξης της επαφής των αποδήμων με τον γενέθλιο τόπο.

Ζητάμε από την πολιτεία να τροποποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία και να απαλλάξει πλήρως από τις δεσμευτικές υποχρεώσεις τήρησης ανούσιων διατάξεων τους πολιτιστικούς φορείς που διοργανώνουν παραδοσιακά πανηγύρια. Η τήρηση των παραδόσεων, οι παραδοσιακοί τρόποι οργάνωσης των πανηγυριών είναι αναγκαία για την συνέχιση του πολιτισμού μας.

Οι αποδημικές – εθνικοτοπικές οργανώσεις θα διεκδικήσουν δυναμικά την παραπάνω απαίτηση που απευθύνουν στην Κυβέρνηση και καλούν όλους τους πολιτικούς φορείς να υποστηρίξουν.

Συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειες συντονισμού της δράσης τους, να προχωρήσουν σε κοινές εκδηλώσεις με κορυφαία σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλη συναυλία παραδοσιακής μουσικής από όλη την Ελλάδα στο κέντρο της Αθήνας. Όρισαν πενταμελή επιτροπή για τον συντονισμό και την εκπροσώπηση τους ενώπιον των αρχών από Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, Παναρκαδική Ομοσπονδία, Πανθεσσαλική Στέγη και Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία. Τέλος εξουσιοδοτούν την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας να επιμεληθεί και δώσει στη δημοσιότητα το παρόν Δελτίο Τύπου.

*Φωτογραφία αρχείου