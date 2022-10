Ταΐλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε νηπιαγωγείο – Αναφορές για δεκάδες νεκρούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τουλάχιστον 31 άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, σε παιδικό σταθμό στην περιοχή Να Κλονγκ της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης. Πολλοί ακόμα έχουν τραυματιστεί.

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR

