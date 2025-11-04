Tα ΕΛΤΑ στον Άγιο Βλάση μπαίνουν μέσα 43.520€ το χρόνο, λέει η εκπρόσωπος της ΝΔ

Η τρίμηνη παράταση ζωής που έδωσε η διοίκηση των ΕΛΤΑ στα υποκαταστήματα της επαρχίας με βάση τα όσα ισχυρίζεται η διοίκηση δεν είναι αναδίπλωση, αλλά κυριολεκτικά για παράταση ζωής. Σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου «ώστε να υπάρξει χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν…»

Είναι εμφανές ότι η Κυβέρνηση με την τρίμηνη αναστολή στα λουκέτα θέλει απλώς να κερδίσει χρόνο… προκειμένου οι αποφάσεις έστω κι αν “διορθωθούν” με κάποιες εξαιρέσεις να περάσουν σε άλλο βολικότερο timing…

Τόσο τα ΕΛΤΑ, όσο και η Κυβέρνηση επιμένουν να μιλούν για την βιωσιμότητα της εταιρείας και για το γεγονός ότι τα καταστήματα της επαρχίας είναι ζημιογόνα. Η εκπρόσωπος της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου να μιλώντας (στο Action24) για το θέμα έφερε ως παράδειγμα το υποκατάστημα τον Άγιο Βλάση, λέγοντας ότι έχει έσοδα 480€ μόνο, ενώ τα έξοδά του είναι 44.000€. Δηλαδή τα ΕΛΤΑ μπαίνουν μέσα το χρόνο 43.520€ από τη λειτουργία του υποκαταστήματος στον Άγιο Βλάση.

Όπως μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει, πρόκειται για στοιχεία που έρχονται στο φως για να υποστηρίξουν το λουκέτο των υποκαταστημάτων της επαρχίας. Όμως αν τα στοιχεία αυτά είναι αληθή, δεν γίνεται να παρακάμψεις κανείς έτσι εύκολα, πως αν μιλούσαμε για τον ιδιωτικό τομέα, για ένα οποιοδήποτε κατάστημα, για ένα ψιλικατζίδικο ή για ένα φούρνο ή για ένα κρεοπωλείο, με αυτή την αναλογία εσόδων – εξόδων, το κατάστημα θα είχε κλείσει από τον πρώτο κιόλας μήνα…

Εφημερίδα «Συνείδηση»