Tα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν για τα ενοίκια που πληρώνουν στα χωριά

Εξαιρετικά θετικό είναι το γεγονός ότι ο δήμος Ξηρομέρου σε μία προσπάθεια να διατηρηθούν στην περιοχή τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στο Μύτικα και στις Φυτείες είναι έτοιμος να αναλάβει τη στέγαση των υποκαταστημάτων σε δημοτικά κτίρια, όπως επίσης και τα λειτουργικά κόστη αυτών των υποκαταστημάτων.

Όμως και πάλι ο… λογαριασμός δύσκολα θα βγαίνει και αυτό γιατί τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στην επαρχία δεν κλείνουν επειδή έχουν

υψηλά μισθώματα στους χώρους που στεγάζονται, ούτε επειδή «καίνε» πολύ ρεύμα. Το ενοίκιο του υποκαταστήματος στις Φυτείες, για παράδειγμα, πόσο μπορεί να είναι… 300€; 500€;

Δεν κλείνουν τα υποκαταστήματα για ένα πεντακοσάρικο, κλείνουν εξαιτίας του μισθολογικού κόστους και του χαμηλού όγκου εργασιών που έχουν αυτά τα υποκαταστήματα. Τα ΕΛΤΑ λοιπόν δεν σώζονται με το να τους πληρώνουν οι δήμοι φως, νερό, τηλέφωνο και να τους στεγάσουν σε κοινοτικά καταστήματα. Η μοναδική λύση για να συνεχίσει να υπάρχει φυσική παρουσία των ΕΛΤΑ σε κωμοπόλεις της επαρχίας είναι να βρεθούν τοπικές επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν με τα ΕΛΤΑ δημιουργώντας ουσιαστικά πρακτορεία.

Εφημερίδα «Συνείδηση»