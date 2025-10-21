Τα εγκαίνια Φοιτητικής Εστίας στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, τέλεσε ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός

Την Ακολουθία του Αγιασμού για τα εγκαίνια των νέων δωματίων της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που βρίσκεται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Στην τελετή παραβρέθηκε η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας και πολλοί εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων.

Ο Σεβασμιώτατος κατά τον σύντομο χαιρετισμό του καλωσόρισε την κα Υπουργό στην ηρωοτόκο και αγιοτόκο Αιτωλοακαρνανία και στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, «που αποτελεί το διαχρονικό και παγκόσμιο σύμβολο του ηρωισμού, της αγωνιστικότητος, της ελευθερίας και της θυσίας.

Η παρουσία σας περιποιεί ιδιαιτέρα τιμή για τον τόπο μας, σε αυτή την πανεπίσημη ημέρα που εγκαινιάζουμε τις ανακαινισμένες Φοιτητικές Εστίες, εδώ σε αυτόν το χώρο της σπουδής και της απόκτησης γνώσεων για τους νέους μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, ευχαριστούμε και όλους όσοι συνέδραμαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Οφείλουμε όλοι μαζί, με ενότητα, να καταθέτουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαζόμαστε, προκειμένου να προσφέρουμε στη νέα γενιά, αυτό που πραγματικά επιθυμεί, την επιστημονική γνώση, την κατάρτιση και την επαγγελματική αποκατάσταση. Με αυτά τα τρία μπορεί ο τόπος μας να ελπίζει και να προσδοκά την βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών ζωής για να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ, γιατί αυτά αποτελούν την ελπίδα και το αύριο της κοινωνίας μας».

Αμέσως μετά ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση στα ανακαινισμένα δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://photos.app.goo.gl/55ZGTCV7BLPYGwn68