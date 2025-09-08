Τα χρηματικά έπαθλα της Ένωσης Αγρινίου θα απονεμηθούν σε πρωτοετείς στις 15 Σεπτεμβρίου

Χρηματικά έπαθλα θα απονείμει όπως έχει καθιερώσει η Ένωση Αγρινίου σε πρωτοετείς φοιτητές και η εκδήλωση προγραμματίστηκε για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Τα χρηματικά έπαθλα για τους μαθητές που διακρίθηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουν ως στόχο να στηριχθούν οικογένειες από αγροτικές περιοχές και να δοθεί πρόσθετο κίνητρο για τις Σχολές με αγροδιατροφικό προσανατολισμό.

Φέτος θα δοθεί ένα ακόμη χρηματικό έπαθλο, καθώς υπήρξε ισοβαθμία στα μόρια εισαγωγής για δυο διαγωνιζομένους, η δε διαφορά στο βαθμό απολυτηρίου ήταν ελάχιστη, …οπότε η διοίκηση του Συνεταιρισμού αποφάσισε να επιβραβεύσει και τις δυο μαθήτριες.

Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στο κεντρικό κτίριο διοίκησης της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση βράβευσης των μαθητών της Αιτωλοακαρνανίας που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που έθεσε ο Συνεταιρισμός.

Πιο συγκεκριμένα θα βραβευθούν 3+1 μαθητές που επέλεξαν Σχολές με αγροκτηνοτροφικό προσανατολισμό και ακόμη 3 που εισήχθησαν σε οπουδήποτε Σχολή, με κριτήριο, όμως, σ’ αυτή την περίπτωση, να μην διαμένουν και να μην έχουν αποφοιτήσει από λύκειο των πόλεων του Αγρινίου, του Μεσολογγίου και της Ναύπακτου, καθώς επιδίωξη της Ένωσης Αγρινίου είναι να στηριχθούν μαθητές από αγροτικές περιοχές, που ενδεχομένως βρίσκονται σε δυσμενή θέση έναντι των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πόλη. Σημειώνουμε ότι η Ένωση Αγρινίου δεν είχε καμία εμπλοκή στην επιλογή των μαθητών που θα λάβουν την υποτροφία των 1.500

ευρώ έκαστος.

Τα ονόματα εστάλησαν, ύστερα από σχετικό αίτημα, από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας, η οποία και είχε τη σχετική επικοινωνία με όλα τα λύκεια του νομού, προκειμένου να της δοθούν τα στοιχεία.

Οι υποτροφίες της Ένωσης Αγρινίου, που έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός συμβολικής και ταυτόχρονα ουσιαστικής και έμπρακτης επιβράβευσης των μαθητών, είναι ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που χαρακτηρίζει τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Αγρινίου.

*Φωτογραφία αρχείου