Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δικαίωμα ψήφου είχαν : 37 Αντιπρόσωποι.
Ψήφισαν : 29
Άκυρα : 0
Λευκά : 0
Έλαβαν :
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 11 ΨΗΦΟΥΣ ( 4 ΕΔΡΕΣ)
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: 9 ΨΗΦΟΥΣ (4 ΕΔΡΕΣ)
ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 6 ΨΗΦΟΥΣ ( 2 ΕΔΡΕΣ )
ΜΕΝΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: 3 ΨΗΦΟΙ (1 ΕΔΡΑ)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: 0 ΨΗΦΟΙ (0 ΕΔΡΕΣ)
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡΤΑ)
ΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΡΤΑ)
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΤΑ)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ : ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δικαίωμα ψήφου είχαν : 37 Αντιπρόσωποι.
Ψήφισαν : 29
Άκυρα : 0
Λευκά : 0
Έλαβαν :
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 11 ΨΗΦΟΥΣ ( 2 ΕΔΡΕΣ )
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ : 9 ΨΗΦΟΥΣ (1 ΕΔΡΑ)
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΠΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΤΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΤΑ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ( ΕΣΕΕ )
Δικαίωμα ψήφου είχαν : 37 Αντιπρόσωποι.
Ψήφισαν : 29
Άκυρα : 0
Λευκά : 0
Έλαβαν :
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 11 ΨΗΦΟΥΣ ( 5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ )
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: 9 ΨΗΦΟΥΣ (5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ)
ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6 ΨΗΦΟΥΣ ( 2 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: 3 ΨΗΦΟΙ (1 ΕΔΡΑ)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: 0 ΨΗΦΟΙ (0 ΕΔΡΕΣ)
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ :ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡΤΑ)
ΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΡΤΑ)
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΤΑ)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ : ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
* Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες
* Η αναγραφή των ονομάτων γίνεται αλφαβητικά
Δ.Κωνσταντόπουλος: Ερώτηση για τα προβλήματα λειτουργίας στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου της Πολεμικής Αεροπορίας