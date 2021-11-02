ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΚοινωνικα ΝεαΤα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ

Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ

Κοινωνικα Νεα
Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ

Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δικαίωμα ψήφου είχαν : 37 Αντιπρόσωποι.

Ψήφισαν : 29

Άκυρα : 0

Λευκά : 0

Έλαβαν :

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 11 ΨΗΦΟΥΣ ( 4 ΕΔΡΕΣ)

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: 9 ΨΗΦΟΥΣ (4 ΕΔΡΕΣ)

ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 6 ΨΗΦΟΥΣ ( 2 ΕΔΡΕΣ )

ΜΕΝΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: 3 ΨΗΦΟΙ (1 ΕΔΡΑ)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: 0 ΨΗΦΟΙ (0 ΕΔΡΕΣ)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡΤΑ)

ΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΡΤΑ)

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΤΑ)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ : ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δικαίωμα ψήφου είχαν : 37 Αντιπρόσωποι.

Ψήφισαν : 29

Άκυρα : 0

Λευκά : 0

Έλαβαν :

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 11 ΨΗΦΟΥΣ ( 2 ΕΔΡΕΣ )

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ : 9 ΨΗΦΟΥΣ (1 ΕΔΡΑ)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΜΠΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΤΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΤΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ( ΕΣΕΕ )

Δικαίωμα ψήφου είχαν : 37 Αντιπρόσωποι.

Ψήφισαν : 29

Άκυρα : 0

Λευκά : 0

Έλαβαν :

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 11 ΨΗΦΟΥΣ ( 5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ )

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: 9 ΨΗΦΟΥΣ (5 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ)

ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6 ΨΗΦΟΥΣ ( 2 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: 3 ΨΗΦΟΙ (1 ΕΔΡΑ)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: 0 ΨΗΦΟΙ (0 ΕΔΡΕΣ)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ :ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡΤΑ)

ΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΡΤΑ)

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ)

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΤΑ)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ : ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

* Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες

* Η αναγραφή των ονομάτων γίνεται αλφαβητικά

Δ.Κωνσταντόπουλος: Ερώτηση για τα προβλήματα λειτουργίας στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου της Πολεμικής Αεροπορίας

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

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