Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ

Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024
Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024

Αναλυτικά:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δικαίωμα ψήφου είχαν : 28 Αντιπρόσωποι.

Ψήφισαν : 24

Άκυρα : 0

Λευκά : 0

Έλαβαν :

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 13 ΨΗΦΟΥΣ (6 ΕΔΡΕΣ)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 11 ΨΗΦΟΥΣ (5 ΕΔΡΕΣ)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ:

ΓΚΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΣΙΔΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:

ΑΒΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δικαίωμα ψήφου είχαν : 28 Αντιπρόσωποι.

Ψήφισαν : 24

Άκυρα : 0

Λευκά : 0

Έλαβαν:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 13 ΨΗΦΟΥΣ ( 1 ΕΔΡΑ )

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 11 ΨΗΦΟΥΣ ( 1 ΕΔΡΑ )

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΜΟΥΚΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: ΛΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ( ΕΣΕΕ )

Δικαίωμα ψήφου είχαν : 28 Αντιπρόσωποι.

Ψήφισαν : 24

Άκυρα : 0

Λευκά : 0

Έλαβαν :

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 12 ΨΗΦΟΥΣ ( 6 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ )

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 12 ΨΗΦΟΥΣ ( 6 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ )

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ :

ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΣΙΔΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

* Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες.

* Η αναγραφή των ονομάτων γίνεται αλφαβητικά.