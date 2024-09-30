Τα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ
Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών της ΟΕΣΒΔΕΝ που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024
Αναλυτικά:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δικαίωμα ψήφου είχαν : 28 Αντιπρόσωποι.
Ψήφισαν : 24
Άκυρα : 0
Λευκά : 0
Έλαβαν :
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 13 ΨΗΦΟΥΣ (6 ΕΔΡΕΣ)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 11 ΨΗΦΟΥΣ (5 ΕΔΡΕΣ)
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ:
ΓΚΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΣΙΔΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:
ΑΒΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΠΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δικαίωμα ψήφου είχαν : 28 Αντιπρόσωποι.
Ψήφισαν : 24
Άκυρα : 0
Λευκά : 0
Έλαβαν:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 13 ΨΗΦΟΥΣ ( 1 ΕΔΡΑ )
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 11 ΨΗΦΟΥΣ ( 1 ΕΔΡΑ )
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ: ΜΟΥΚΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: ΛΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ( ΕΣΕΕ )
Δικαίωμα ψήφου είχαν : 28 Αντιπρόσωποι.
Ψήφισαν : 24
Άκυρα : 0
Λευκά : 0
Έλαβαν :
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ : 12 ΨΗΦΟΥΣ ( 6 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ )
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 12 ΨΗΦΟΥΣ ( 6 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ )
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ :
ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΣΙΔΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΠΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
* Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες.
* Η αναγραφή των ονομάτων γίνεται αλφαβητικά.