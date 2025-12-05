Τα 10 πιο πολυτελή σκάφη αθλητών!

Για τους κορυφαίους αθλητές, ένα σκάφος είναι πολύ περισσότερο από μια πολυτέλεια. Είναι η απόδειξη της επιτυχίας τους, ένα σύμβολο πλούτου.

Οι μεγαλύτεροι αστέρες του αθλητισμού έχουν επενδύσει σε πλωτές βίλες, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, εφοδιασμένες με ό,τι μπορείς να φανταστείς, από ελικοδρόμια ως ιδιωτικές αίθουσες κινηματογράφου.

Ας δούμε τη λίστα με τα πιο ακριβά σκάφη των αθλητών!

1. Φλόιντ Μέιγουέδερερ Τζούνιορ – χωρίς όνομα (200 εκατ. δολάρια)

Ο θρύλος της πυγμαχίας, Φλόιντ Μέιγουέδερ Τζ., βρίσκεται στο τοπ της λίστας με ένα υπερ-σκάφος αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρόλο που οι λεπτομέρειες παραμένουν μυστικές, το σκάφος πιστεύεται ότι διαθέτει σινεμά, πισίνα, πολυτελείς καμπίνες και ένα σύστημα ψυχαγωγίας τελευταίας τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στην εκκεντρική ζωή του Μέιγουέδερ.

2. Μάικλ Τζόρνταν – “Mr. Terrible” (80 εκατ. δολάρια)

Ο θρύλος του NBA ,Μάικλ Τζόρνταν , είναι ο περήφανος ιδιοκτήτης του “Mr. Terrible”, ενός σκάφους μήκους 47 μέτρων και αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Σχεδιασμένο τόσο για αλιεία σε ανοιχτή θάλασσα, όσο και για πολυτέλεια, διαθέτει πολλά μπαρ, χώρο για γκουρμέ δείπνο, ευρύχωρο κατάστρωμα και μια πλατφόρμα αλιείας υψηλής τεχνολογίας. Ο Τζόρνταν συχνά το παίρνει σε παγκόσμια ταξίδια ψαρέματος.

3. Τάιγκερ Γουντς– “Privacy” (20 εκατ. δολάρια)

Ο θρύλος του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, κατέχει το "Privacy", ένα σκάφος μήκους 47 μέτρων, αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σκάφος περιλαμβάνει ιδιωτικό σινεμά, γυμναστήριο τελευταίας τεχνολογίας, υδρομασάζ και ένα τεράστιο κατάστρωμα. Ο Γουντς συχνά χρησιμοποιεί το "Privacy" για να χαλαρώνει, μετά από τουρνουά ή για να απολαμβάνει τροπικές διακοπές.

4. Λιονέλ Μέσι– “Maiora Seven C” (13 εκατ. δολάρια)

Ο ποδοσφαιρικός υπερήρωας Λιονέλ Μέσι είναι ο ιδιοκτήτης του “Maiora Seven C”, ένα πολυτελές σκάφος μήκους 28 μέτρων και αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων. Σχεδιασμένο για στιλάτες κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, διαθέτει τέσσερις ευρύχωρες καμπίνες, κατάστρωμα και χώρους ψυχαγωγίας high-end. Ο Μέσι πηγαίνει συχνά την οικογένεια και τους φίλους του μεγάλα ταξίδια.

5. Τόνι Πάρκερ – “Infinity Nine” (9 εκατ. δολάρια)

Ο πρώην πρωταθλητής του NBA, Τόνι Πάρκερ, είναι ο περήφανος ιδιοκτήτης του “Infinity Nine”, ενός σκάφους μήκους 35 μέτρων και αξίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων. Διαθέτει πολλούς χώρους σιέστας, έξι πολυτελείς κρεβατοκάμαρες και ένα κατάστρωμα 47 τετραγωνικών μέτρων, φτιαγμένο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Ο Πάρκερ το απολαμβάνει συχνά στις πιο όμορφες ακτές της Ευρώπης.

6. Κριστιάνο Ρονάλντο – Azimut Grande 27 Metri (7 εκατ. δολάρια)

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Κριστιάνο Ρονάλντο κατέχει ένα Azimut Grande 27 Metri, μήκους 27 μέτρων και αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το στιλάτο σκάφος διαθέτει πέντε πολυτελείς καμπίνες, κατάστρωμα, μοντέρνο σαλόνι και ένα μπαρ υψηλών προδιαγραφών. Ο Ρονάλντο και η οικογένειά του κάνουν τακτικά κρουαζιέρες στη Μεσόγειο.

7. Ντέιβιντ Μπέκαμ – “Seven” (7 εκατ. δολάρια)

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ο ιδιοκτήτης του “Seven”, ενός σκάφους μήκους 31 μέτρων, αξίας, επίσης, 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σκάφος, που πήρε το όνομα του από τον μυθικό αριθμό της φανέλας του, διαθέτει κομψούς εσωτερικούς χώρους, πισίνα και άνετους χώρους σιέστας. Ο Μπέκαμ πλέει συχνά στη Γαλλική Ριβιέρα και στην ακτή του Αμάλφι.

8. Τομ Μπρέιντι– “Viva a Vida” (6 εκατ. δολάρια)

Ο αστέρας του NFL, Τομ Μπρέιντι, κατέχει το “Viva a Vida”, ένα σκάφος μήκους 24 μέτρων και αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το σκάφος διαθέτει υψηλής τεχνολογίας πλοήγηση, πολυτελείς καμπίνες και ένα ευρύχωρο κύριο κατάστρωμα. Ο Μπρέιντι και η οικογένειά του κάνουν συχνές κρουαζιέρες στις ακτές της Φλόριντα και στις Μπαχάμες.

9. Ραφαέλ Ναδάλ– “Great White” (6.2 εκατ. δολάρια)

Ο θρύλος του τένις, Ραφαέλ Ναδάλ, κατέχει το “Great White”, ένα πολυτελές καταμαράν μήκους 24 μέτρων και αξίας 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων, φτιαγμένο για ταχύτητα και άνεση. Αυτό το εντυπωσιακό σκάφος περιλαμβάνει spa, πλήρες γυμναστήριο και μια κύρια σουίτα με μαγευτική πανοραμική θέα στον ωκεανό. Ο ίδιος ο Ναδάλ έπαιξε σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του.

10. Κόνορ ΜακΓκρέγκορ – “Tecnomar for Lamborghini 63” (3.6 εκατ. δολάρια)

Ο αστέρας του UFC, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, κατέχει το “Tecnomar for Lamborghini 63”, ένα πολυτελές σκάφος ταχύτητας, μήκους 19 μέτρων και αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατασκευασμένο για υψηλές ταχύτητες, με 4000 ίππους, του επιτρέπει να φτάσει τους 60 κόμβους. Ο ΜακΓκρέγκορ το αποκαλεί “το supercar της θάλασσας”.

Για αυτούς τους αθλητές, ένα σκάφος δεν είναι απλώς πολυτέλεια. Είναι ένα σύμβολο status! Από το πλωτό παλάτι των 200 εκατομμυρίων δολαρίων του Φλόιντ Μέιγουέδερ έως το ταχύπλοο εμπνευσμένο από τη Lamborghini του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, αυτά τα σκάφη αντανακλούν τον εκκεντρικό τρόπο ζωής των ιδιοκτητών τους.

Όσο για εμάς τους κοινούς θνητούς, η κατοχή ενός τέτοιου σκάφους παραμένει ένα απρόσιτο όνειρο. Ένα όνειρο που, ας το παραδεχτούμε, βασίζεται στην τόλμη και στην τύχη, είτε είναι ένα “απρόβλεπτο” στοίχημα, είτε ένα τζακποτ που αλλάζει τη ζωή. Μέχρι τότε, μπορούμε να θαυμάζουμε αυτές τις πλωτές επαύλεις από μακριά. Και ποτέ δεν ξέρεις, η τύχη μπορεί να χαμογελάσει σε όλους. Κάποια όνειρα, όντως, βγαίνουν αληθινά!

Φωτογραφία Κόνορ ΜακΓκρέγκορ: Instagram/thenotoriousmma