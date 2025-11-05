Συζήτηση για τον Αχελώο με ευρωβουλευτές, λίγο πριν το ΣτΕ

Τρεις εβδομάδες πριν τη νέα δίκη στο ΣτΕ για την εκτροπή του Αχελώου πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την ανάπτυξη της Κοιλάδας του Αχελώου.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την Προστασία και Ανάδειξη της Κοιλάδας του Αχελώου, με τη στήριξη των Πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EPP, S&D και THE LEFT, διοργανώνει εκδήλωση τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με τίτλο: «Η Κοιλάδα του Αχελώου Αλλιώς: Ανάπτυξη χωρίς καταστροφή».

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για την Κοιλάδα του Αχελώου, που στοχεύει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους και να αναδείξει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.

Επειδή έχουν γίνει πολλές θεωρητικές συζητήσεις περί αναπτύξεως… καλό θα ήταν μιας και στο πάνελ θα συμμετέχουν ευρωβουλευτές των βασικότερων κομμάτων, να τεθεί το θέμα των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των ποταμών, αυτών δηλαδή που θα «δικαστούν» στο ΣτΕ. Γιατί, τα σχέδια αυτά οι Βρυξέλλες μας λένε να τα αναθεωρούμε ανά κάποια χρόνια, αλλά δεν ελέγχουν, αν στο μεσοδιάστημα τα έργα που προβλέπονται σε αυτά τα σχέδια έχουν γίνει… Και εμείς στην Ελλάδα κάνουμε ελάχιστα εξ’ αυτών… Αφού δεν κάναμε τα προβλεπόμενα, γιατί να αναθεωρήσουμε τα σχέδια όμως; Αλλά τα αναθεωρήσαμε και βάλαμε ξανά την εκτροπή του Αχελώου στην ατζέντα, έτσι για να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια 40 χρόνια τώρα…

Εφημερίδα «Συνείδηση»