Σύσκεψη το Σάββατο για το Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τοποθετήσεων για Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία στη σύσκεψη που θα γίνει αυτό το Σάββατο 13-12 και ώρα 18:00 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Το πρόγραμμα:

17:45-18:00: Εγγραφές ομιλητών

18:00-18:20: Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία

Α) Τι έγινε μέχρι τώρα Β) Το χρονικό των κινητοποιήσεων- Γ) Ποια έργα προχωρούν στην υπόλοιπη Ελλάδα όταν η Αιτωλοακαρνανία μένει στάσιμη

Συντονιστική για το δρόμο-Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία.

18:20-18:50: Τοποθετήσεις φορέων:

– Προέδρου ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κου Κέκελου Παναγιώτη

– Μέλους Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Σωκράτη Μπέκου Ρόκου

– Προέδρου Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας Συλλόγων (ΠΑΝΣΥ) κου Παναγιώτη Χολή

– Προέδρου Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας Πατέρα Ευάγγελου Φεγγούλη-Κατάθεση ψηφίσματος

– Εκπροσώπου μη αποζημιωθέντων απαλλοτριωμένης γης από τα πρώτα χιλιόμετρα Αγρινίου-Καρπενησίου

– Προέδρων Κοινοτήτων

18:50-19:20 Τοποθετήσεις Περιφερειαρχών, Δημάρχων, Βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας-Ευρυτανίας που επέλεξαν να παρευρεθούν στην εκδήλωση

-19:20: Συμπεράσματα- Εισαγωγή ψηφίσματος από το συντονιστικό-Επόμενες κινήσεις.

Συντονιστής συζήτησης: Κούτσικος Παντελής, Δημοσιογράφος τηλεόρασης Αχελώου.

Το συντονιστικό για το δρόμο Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία καλεί όλους τους πολιτικούς εκπροσώπους, αυτοδιοικητικούς, φορείς και πολίτες το Σάββατο 13-12-2025 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Γωνία, Αγρίνιο).

Θα γίνει ανοικτή συζήτηση για το λόγο που ο οδικός άξονας Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία δεν προχωρά ούτε στο ελάχιστο παρόλο που το ζητά η τοπική κοινωνία και παρόλες τις κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις, ερωτήσεις στη Βουλή που έγιναν ιδίως τα τελευταία χρόνια.

Θα ακολουθήσει η εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής και παρεμβάσεις από πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς, εκπροσώπους φορέων και πολιτών που θα είναι παρόντες.

Θα προσκληθεί όλο το πολιτικό και αυτοδιοικητικό προσωπικό του Νομού Αιτωλοακαρνανίας-Ευρυτανίας(Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι κ.α.).

“Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία, Γιατί δεν το θέλουν;”

Για τις τοποθετήσεις των ομιλητών θα υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Για το λόγο αυτό θα γίνει εγγραφή στο μητρώο ομιλητών στη Γραμματεία της Εκδήλωσης ή ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:

EΔΩ