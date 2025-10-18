Σύσκεψη και στο Μεσολόγγι μετά το Αγρίνιο - "Προ των πυλών" κινητοποιήσεις υγειονομικών

Σειρά συσκέψεων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι πραγματοποίησαν οι υγειονομικοί με σκοπό τον συντονισμό για κινητοποιήσεις στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι συσκέψεις αυτές έχουν διττό σκοπό. Τον συντονισμό στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που οργανώνονται από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ, αλλά και να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τις επερχόμενες ρυθμίσεις από την εγκύκλιο του Υπουργείου για την συγκρότηση νέων οργανισμών των δύο Νοσοκομείων, Αγρινίου και Μεσολογγίου, κάτω από ενιαία διεύθυνση, πράγμα που θα οδηγήσει, σύμφωνα με υγειονομικούς, σε συγχωνεύσεις τμημάτων, κλινικών και σε συρρίκνωση δημόσιων κλινών.

Η πρώτη σύσκεψη στην Αιτωλοακαρνανία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16.10.25 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Αγρινίου και η δεύτερη στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου.

Η Πρόεδρος του Νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ Βάσω Νταουσάνη σε ανάρτησή της μετά την παρουσία της στη σύσκεψη του Μεσολογγίου τόνισε:

"Σαν Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Νομού Αιτ/νίας βρισκόμαστε δίπλα στα σωματεία των Εργαζομένων των Νοσοκομείων Μεσολογγίου και Αγρινίου κα είμαστε ενάντια στην εφαρμογή ενός ενιαίου οργανισμού των 2 νοσοκομείων και υπέρ της αυτονομίας και της πλήρης αποσύνδεσης των 2 νοσοκομείων. Ο νομός μας είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας. Τα δύο βασικά νοσοκομεία, του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, στενάζουν από ελλείψεις προσωπικού και χρηματοδότησης. Σε αυτά τα νοσοκομεία υπάρχουν δεκάδες κενές οργανικές θέσεις γιατρών, τμήματα που λειτουργούν με ελάχιστο ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές που καλύπτουν τεράστιες βάρδιες χωρίς ρεπό, και υποτυπώδεις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Αντί λοιπόν για ενίσχυση, το Υπουργείο ζητά από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, να προτείνουν νέους οργανισμούς «με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα».

Δηλαδή, να περιορίσουν, να συγχωνεύσουν, να μειώσουν.

Με βάση αυτή τη λογική, δημιουργούνται “ενιαίες διευθύνσεις” στους βασικούς τομείς ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική, διοικητική.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Ότι οι ήδη ελλιπείς δομές θα πρέπει να μοιράζονται το ίδιο προσωπικό, ότι οι μετακινήσεις θα πολλαπλασιαστούν, ότι η υποβάθμιση θα συνεχιστεί.

Αυτές οι αλλαγές δεν λύνουν προβλήματα — τα οξύνουν.

Δεν ενισχύουν τη δημόσια υγεία — την απαξιώνουν.

Είναι ένα ακόμη βήμα στην πορεία εμπορευματοποίησης της περίθαλψης, όπου η υγεία μετριέται με όρους “κόστους” και “αποδοτικότητας”".