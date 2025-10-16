Σύσκεψη για την ευλογιά στο Μεσολόγγι με Μαυρομάτη - Στο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Ανδρέας Φίλιας

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (16,10,25) στο Μεσολόγγι παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομάτη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ενώ παράλληλα ο Ανδρέας Φίλιας βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την άμεση ενίσχυση των μέτρων πρόληψης

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει πλήξει την Αιτωλοακαρνανία, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Μαυρομάτη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υπηρεσιών και φορέων του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής ενημέρωση για τα κρούσματα που έχουν εμφανιστεί και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της νόσου. Συζητήθηκαν επίσης τα ζητήματα των ελέγχων στις μετακινήσεις ζώων, η ανάγκη αυξημένης συνεργασίας των κτηνοτρόφων με τις υπηρεσίες και την αστυνομία

Σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Φίλιας βρίσκεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου έχει προγραμματισμένες επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες για την άμεση ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Αιτωλοακαρνανίας

Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης έγινε απολύμανση στα οχήματα των κτηνοτρόφων