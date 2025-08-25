Σύσκεψη εργασίας στον Δήμο Ξηρομέρου για την Ανάπλαση και Ανθεκτικότητα της Παράκτιας Ζώνης Αστακού

Στις 25 και 26 Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Ξηρομέρου σύσκεψη εργασίας με θέμα «Αναβάθμιση, Ανάπλαση και Ανθεκτικότητα Παράκτιας Περιοχής Αστακού», στο πλαίσιο επίσκεψης εμπειρογνωμόνων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δράση εντάσσεται στο έργο «Μελέτες υποστήριξης της κοινότητας δρώντων για την επίτευξη των στόχων της Αποστολής της ΕΕ για την Αποκατάσταση του Ωκεανού και των Υδάτων» (EU Mission: Restore our Ocean and Waters).

Ο Δήμος Ξηρομέρου υπέβαλε πρόταση συμμετοχής στην ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2025. Η πρόταση έλαβε εξαιρετική αξιολόγηση, εξασφαλίζοντας τεχνική βοήθεια έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025.

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις εταιρείες Technopolis Group, CLIMAZUL και υποστηρίζεται επιστημονικά από το Maritime Risk Group του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η ομάδα εργασίας είχε σειρά επαφών με τη δημοτική αρχή και τοπικούς φορείς, οι οποίοι προσέφεραν πολύτιμες γνώσεις και απόψεις σχετικά με τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της παραλιακής ζώνης του Αστακού, αλλά και του ευρύτερου παράκτιου μετώπου του Δήμου.

Οι συζητήσεις εστίασαν σε καινοτόμες λύσεις που περιλαμβάνουν:

Αναζωογόνηση του αστικού παραλιακού μετώπου, με την υλοποίηση πράσινων, βιώσιμων και βασισμένων στη φύση υποδομών, προσανατολισμένων στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Αποκατάσταση οικοτόπων και προστασία της βιοποικιλότητας, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και μείωσης της ρύπανσης στην περιοχή του λιμανιού.

Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, προωθώντας τον οικοτουρισμό, τη δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και τον εξηλεκτρισμό των θαλάσσιων μεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης του υφιστάμενου ναυπηγείου, την πολιτιστική κληρονομιά, ενέργειες σχετικά με την ενίσχυση του τουρισμού καθώς και τη σημασία νέας χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών προς την ανοικτή θάλασσα με σκοπό τόσο τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του Δήμου Ξηρομέρου, συνδέοντας την τοπική δράση με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς στόχους.