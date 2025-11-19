Σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων στη Γαβαλού Αγρινίου

Σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων που μαστίζονται από μια σειρά από προβλήματα με εντονότερο αυτό των επιπτώσεων από τις ζωνόσους θα πραγματοποιηθεί στη Γαβαλού Αγρινίου.

Όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μακρυνείας καλούν όλους τους κτηνοτρόφους και αγρότες της περιοχής να συμμετέχουν σε ευρεία σύσκεψη την Παρασκευή 21 Νοέμβρη 2025, στις 7:30μμ, στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου Γαβαλούς.

Θα μιλήσουν ο Σπύρος Κοτοπούλης, πρόεδρος του ΔΣ της ΟΑΣ και ο Γιάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΟΑΣ.

