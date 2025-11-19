Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Home Αιτωλοακαρνανία

Σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων στη Γαβαλού Αγρινίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων που μαστίζονται από μια σειρά από προβλήματα με εντονότερο αυτό των επιπτώσεων από τις ζωνόσους θα πραγματοποιηθεί στη Γαβαλού Αγρινίου.

Όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μακρυνείας καλούν όλους τους κτηνοτρόφους και αγρότες της περιοχής να συμμετέχουν σε ευρεία σύσκεψη την Παρασκευή 21 Νοέμβρη 2025, στις 7:30μμ, στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου Γαβαλούς.

Θα μιλήσουν ο Σπύρος Κοτοπούλης, πρόεδρος του ΔΣ της ΟΑΣ και ο Γιάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΟΑΣ.

 

*Φωτογραφίες αρχείου

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.