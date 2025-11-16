Συρματογέφυρα Καρέλι: Ένα σημείο αναφοράς που παραμένει χωρίς φροντίδα

Η συρματογέφυρα στο Καρέλι αποτελεί για δεκαετίες ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο πρόσβασης και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ιστορίας. Σήμερα, ωστόσο, η κατάστασή της έχει μετατραπεί σε αντικείμενο έντονης ανησυχίας για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης και ξεκάθαρων αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Παρέμβαση κατοίκων της περιοχής

Συρματογέφυρα Καρέλι.

Η συρματογέφυρα στο Καρέλι αποτελεί σημείο αναφοράς για τον τόπο μας που κρατάει από το 1965. Από το 2023 όμως έπαψε πλέον να “κρατάει” και είναι θεμα χρόνου να καταρρεύσει. Οι δήμοι αφήνουν αυτό το μοναδικό πέρασμα κατά τους χειμερινούς μήνες από το δήμο Θέρμου στο χωριο της Στράνωμας να ρημάξει. Στην εποχή της τεχνογνωσίας και της επιστήμης, αντί να τις αξιοποιήσουν αναδεικνύοντας τα ιστορικά μας μνημεία αλλά και διευκολύνοντας τη σύζευξη των περιοχών, οι αρμόδιοι εμμένουν σε αναχρονιστικές μεθόδους υποσχέσεων για έργα και συνεχίζουν να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Ο πολιτισμός μας ζημιώνεται, η δυσκολία μετακίνησης δυσχεραίνει τη ζωή μας, με εμάς να περιμένουμε στωικά πότε θα παρθεί κοινή απόφαση ανέλιξης και έργων. Ας αναλάβει πλέον δράση “έκαστος εφ’ ω ετάχθη” με ευθύνη για το διατηρητέο μας κειμήλιο.

