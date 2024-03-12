ΣΥΡΙΖΑ: Τα εκλογικά αποτελέσματα της Νομαρχιακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής.
Η νέα Ν.Ε., σημαντικά ανανεωμένη με νέα πρόσωπα, θα συγκροτηθεί σε σώμα μέσα στην εβδομάδα.
Η σύνθεση της νέας Ν.Ε. όπως προέκυψε από τις εκλογές της 10ης Μαρτίου:
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΑΛΕΞΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΝΙΑΔΕΣ
ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΚΟΚΚΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ
ΛΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΙΚΡΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΟΛΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΜΠΑΔΑ ΔΩΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΚΡΗΤΗ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΘΥΜΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΝΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΟΡ.ΒΑΛΤΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΟΥΝΑ
ΤΑΦΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΛΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΥΦΑΝΤΗ ΡΟΥΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΧΥΤΗΡΗ ΔΑΡΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΟΣΥΦΑΣ ΘΥΜΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΑΝΔΕΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ