ΣΥΡΙΖΑ: 63.000 ψήφισαν στις προκριματικές - Φαραντούρης, Παππάς και Μπεκατώρου πρώτοι στην Αττική

Κασσελάκης και Τσίπρας ψήφισαν ηλεκτρονικά λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό - Ποιοι είναι μπροστά σε ψήφους στην υπόλοιπη Ελλάδα - Σήμερα η συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, αλλά και οργανωτικά προβλήματα κύλησε η χθεσινή ημέρα των προκριματικών εκλογών για την συγκρότηση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς το 98% των κατά τόπους εκλογικών τμημάτων λειτούργησαν ομαλά από τις 8 το πρωί, οπότε άνοιξαν οι κάλπες μέχρι τις 9 το βράδυ που σφραγίστηκαν, λόγω παράτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ψήφισαν σε όλη τη χώρα πάνω από 63.000 ψηφοφόροι, εκ των οποίων οι 57.000 είναι παλιά και νέα μέλη και περίπου 6.000 φίλοι, με ζητούμενο την ανάδειξη των 35 υποψηφίων που θα συμπεριληφθούν στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Σημειωτέον ότι δικαίωμα ψήφου είτε δια ζώσης, είτε ψηφιακά είχαν όλα τα κομματικά μέλη, που υπολογίζονται στις 240.000 περίπου, αλλά και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, οι οποίοι μπορούσαν να λάβουν μέρος στη χθεσινή διαδικασία ακόμη και με την προσέλευσή τους, στις κατά τόπους κάλπες.

Στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία συγκέντρωνε και τις πλέον ηχηρές υποψηφιότητες, στις πρώτες θέσεις φέρονται να κατατάσσονται, κατά πληροφορίες, ο ακαδημαϊκός, Νικόλας Φαραντούρης, ο μπασκετμπολίστας, Νίκος Παππάς και η Ολυμπιονίκης, Σοφία Μπεκατώρου, ενώ καλή επίδοση φαίνεται να έχουν πετύχει οι Γιώργος Τσίπρας και Δημήτρης Παπανώτας.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, με την πρωτιά φέρονται να φλερτάρουν οι πρώην Υπουργοί, Παναγιώτης Κουρουμπλής στη δυτική Ελλάδα και Ολυμπία Τελιγιορίδου στη Δυτική Μακεδονία αντίστοιχα, αλλά και ο πρώην Βουλευτής, Μάριος Κάτσης στην Ήπειρο. Στην Στερεά Ελλάδα, υψηλές επιδόσεις φέρονται να έχουν σημειώσει η γιατρός Ελευθερία Γκλέτσου και ο επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του «Survivor», Νάσος Παπαργυρόπουλος. Ανάμεσα στις Δώρα Αυγέρη και Δώρα Τσαμπάζη θα κριθούν, όπως φαίνεται, οι πρώτες θέσεις στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ ψηλά βρέθηκαν στην προτίμηση των Κρητικών ο Βασίλης Κασσελάκης, η Μαρία Καλουδιώτη και η Μαρία Τζωρακάκη.

Η πρώτη εικόνα, όμως, ως προς τη σταυροδοσία δεν θεωρείται απόλυτα αντιπροσωπευτική, καθώς αυτή προέκυψε από την επεξεργασία της δεξαμενής της ηλεκτρονικής ψήφου, που είναι σαφώς μικρότερη από όσους προσέφυγαν στις κάλπες, αλλά και από λίγα εκλογικά τμήματα, το σύνολο των οποίων αναμένεται να καταμετρηθεί σήμερα.

Χαμηλές πτήσεις

Από πλευράς της, η Κουμουνδούρου έκανε λόγο για διαδικασία που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς στην ψηφοφορία «υπήρξε μαζική συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία», όπως σημειώνουν. Η ομολογουμένως πρωτόγνωρη διαδικασία, ωστόσο, κυμάνθηκε χαμηλότερα από τα επίπεδα συμμετοχής της εκλογής του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο σημερινός Πρόεδρος του κόμματος είχε συγκεντρώσει 74.000 ψήφους σε σύνολο περίπου 200.000 μελών. Ταυτόχρονα, η χθεσινή ψηφοφορία δεν διαφοροποιήθηκε πολύ ως προς τη συμμετοχή και σε σχέση με τις πρόσφατες, εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων νομαρχιακών και τοπικών, συντονιστικών οργάνων, όπου δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο τα κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Στην κατεύθυνση αυτή, κομματικά στελέχη αναστοχάζονται τις τελευταίες ώρες απέναντι στη διαδικασία, καθώς αυτή «δεν έστειλε μήνυμα ρεύματος ανατροπής», όπως περιγράφουν, με βάση τα αριθμητικά δεδομένα. Ιδίως, σε μια χρονική συγκυρία που ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει περιγράψει ως εφικτή την ανατροπή στις Ευρωεκλογές, επαναλαμβάνοντας με κάθε ευκαιρία πως διεκδικεί την πρωτιά στην κάλπη της 9ης Ιουνίου. «Πιστεύω πλέον με αυτά τα δεδομένα τα οποία βλέπω, γιατί καταλαβαίνετε όταν έχουμε άλλα δεδομένα στο Συνέδριο και άλλα σήμερα. Άλλα δεδομένα πριν βάλουμε προτάσεις για ακρίβεια και φορολογικό, άλλα σήμερα. Με τα δεδομένα τα οποία παρατηρώ σήμερα, πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να είμαστε πρώτοι. Απολύτως εφικτό» είχε τονίσει στα μέσα της εβδομάδας ο κ. Κασσελάκης, αν και η προσέλευση στις χθεσινές κάλπες δεν φαίνεται να απηχεί τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Με αυτά τα δεδομένα, προβληματισμό προκάλεσε σε αρκετά στελέχη ο απόλυτος αριθμός των συμμετεχόντων, καθώς μετρήθηκε σε ψήφους η ανταπόκριση της βάσης, αλλά και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο κομματικό κέλευσμα στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές, χωρίς οι τελικοί αριθμοί να αντανακλούν, σε πρώτη φάση, την εικόνα της «επέλασης» της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εκλογικό σώμα, όπως παρατηρούσαν.

Πάντως, τόσο ο νυν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, όσο και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας ψήφισαν ηλεκτρονικά χθες, λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό. Μάλιστα, ο κ. Κασσελάκης συμμετείχε στη Δοξολογία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, στο πρόγευμα που επακολούθησε, αλλά και στην μεγάλη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, ως τιμώμενο πρόσωπο.

Εντός της ημέρας σήμερα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ.κ. Ελπιδοφόρο. Θα ακολουθήσει συνάντηση με την ηγεσία του πολιτικού κόμματος DSA Νέας Υόρκης στις 17:00 μ.μ., ενώ στις 18:15 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Στις 19:00 μ.μ., ο κος Κασσελάκης θα συμμετάσχει σε ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ΗΠΑ, στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι «Κέφαλος».

Πυκνό είναι το πρόγραμμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αύριο, Τρίτη, οπότε ο Στέφανος Κασσελάκης θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον. Στις 10:15 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον βουλευτή του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Chris Pappas, ενώ στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων του οργανισμού American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen Schneider. Στις 12:00 μ.μ., θα συναντηθεί με το μέλος του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Ro Khanna, ενώ στις 14:30 μ.μ., θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Principal Deputy Assistant Secretary of State for European & Eurasian Affairs του State Department, Πρέσβυ Yuri Kim. Τέλος, στις 16:30 μ.μ., ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα επισκεφθεί τα γραφεία του Center for Strategic & International Studies (CSIS).

protothema.gr