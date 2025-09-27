ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση διαλύει τη δημόσια υγεία στην Αιτωλοακαρνανία - Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου στο στόχαστρο

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Συντονιστής της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αιτωλοακαρνανίας Δημήτρης Ντάης αναφέροντας πως "Η κυβέρνηση διαλύει τη δημόσια υγεία στην Αιτωλοακαρνανία – Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου στο στόχαστρο"

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την ανοχή και συνενοχή των κυβερνητικών βουλευτών της Αιτωλοακαρνανίας, υλοποιεί μεθοδικά ένα σχέδιο διάλυσης της δημόσιας

υγείας στον νομό μας.

Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου βρίσκεται πια στο χείλος της κατάρρευσης, ύστερα από

χρόνια υποστελέχωσης και εγκατάλειψης. Η τελευταία «πρωτοβουλία» του Υπουργείου Υγείας,

που προβλέπει την αναμόρφωση του οργανισμού του και την ένταξή του ως ενιαία υπηρεσία με

το Νοσοκομείο Αγρινίου, δεν είναι απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Είναι το επόμενο βήμα

στην πορεία απαξίωσης, που οδηγεί ευθέως στο κλείσιμο.

Το ζήτημα έφερε στην επιφάνεια ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,

Μίλτος Ζαμπάρας, καταδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για τυχαίο φαινόμενο αλλά για

μεθοδευμένο σχέδιο.

Η εικόνα της υγείας στην Αιτωλοακαρνανία είναι αποκαλυπτική και εξοργιστική:

- Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου παραμένουν κενές 25 από τις 40 οργανικές θέσεις

γιατρών, με κλινικές να λειτουργούν οριακά ή να κλείνουν εκ περιτροπής.

- Στο Νοσοκομείο Αγρινίου η ΜΕΘ λειτούργησε επί μήνες με το μισό προσωπικό από το

προβλεπόμενο, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

- Στα Κέντρα Υγείας του νομού καταγράφονται τραγικές ελλείψεις σε γενικούς γιατρούς

και παιδίατρους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εφημερίες καλύπτονται από γιατρούς

που μετακινούνται πρόχειρα από άλλα μέρη.

- Την ίδια στιγμή, οι χρηματοδοτήσεις για τον εξοπλισμό και τις υποδομές μειώθηκαν σε

σχέση με το 2019, ενώ τα κτίρια και τα μηχανήματα γερνούν επικίνδυνα.

Αυτά δεν είναι αμέλειες ή λάθη. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής Μητσοτάκη: απαξίωση

των δημόσιων δομών, συγχωνεύσεις και τελικά κλείσιμο, για να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος στην

ιδιωτικοποίηση.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία φέρουν βαρύτατες ευθύνες.

Ξέρουν την πραγματικότητα, γνωρίζουν την αγωνία των πολιτών και των εργαζομένων, αλλά

επιλέγουν τη σιωπή. Η σιωπή τους είναι συνενοχή στο έγκλημα κατά της δημόσιας υγείας.

Το Μεσολόγγι, πόλη-σύμβολο της ελευθερίας και της αντίστασης, δεν θα μετατραπεί σε

υγειονομική έρημο. Οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας δεν θα αποδεχτούν μοιρολατρικά το

σχέδιο διάλυσης.

Η Ν.Ε. Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

1. Καταγγέλλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εγκληματική υποβάθμιση του

Νοσοκομείου Μεσολογγίου και συνολικά της δημόσιας υγείας στον νομό.

2. Καταλογίζει προσωπικές ευθύνες στους κυβερνητικούς βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας

για τη σιωπή και την ανοχή τους.

3. Καλεί σε πλατύ κοινωνικό μέτωπο αγώνα, με τους πολίτες, τους φορείς και τους

εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων σε

ποιοτική και ισότιμη δημόσια υγεία.

Η ώρα της ανοχής τελείωσε. Η κοινωνία θα σηκώσει κεφάλι. Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν

θα κλείσει. Η Αιτωλοακαρνανία δεν θα ερημώσει.

Ο Συντονιστής της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αιτωλοακαρνανίας

Δημήτρης Ντάης