ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας: Στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις – «Ώρα για ανατροπή πορείας»

Η Nομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ εκφράζει την πλήρη στήριξή της στους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι αυτές τις μέρες βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας το αυτονόητο: τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν και να παράγουν αξιοπρεπώς, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η σχετική ανακοίνωση:

Τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει αφεθεί χωρίς ουσιαστική προστασία και στρατηγική. Οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας και πολλών άλλων περιοχών έχουν πληγεί δραματικά

από την ευλογιά, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου και τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ασφυξίας για εκατοντάδες οικογένειες. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής –ενέργεια, ζωοτροφές, λιπάσματα– έχει εκτοξευθεί, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την καλλιέργεια και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Την ίδια στιγμή, ο έλεγχος της αγοράς παραμένει ανεπαρκής. Οι μαζικές εισαγωγές φτηνών προϊόντων αμφίβολης ποιότητας από τρίτες χώρες, σε συνδυασμό με ελλιπή συστήματα ιχνηλασιμότητας,

υπονομεύουν τον Έλληνα παραγωγό και αλλοιώνουν τον υγιή ανταγωνισμό. Το αποτέλεσμα είναι ελληνικά προϊόντα να μένουν αδιάθετα ή να αγοράζονται σε εξευτελιστικές τιμές, ενώ από το χωράφι μέχρι το ράφι οι τιμές πολλαπλασιάζονται προς όφελος των καρτέλ και εις βάρος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Επιπλέον, οι σοβαρές καταγγελίες και οι σκιές γύρω από τη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων και επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει κλίμα έντονης δυσπιστίας. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει πλήρη διαφάνεια, να διασφαλίσει ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν χωρίς καθυστέρηση και να εγγυηθεί ότι οι πόροι της ΚΑΠ θα χρησιμοποιούνται δίκαια και προς όφελος της ελληνικής αγροτιάς και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν και να επιστρέψουν τα κλεμμένα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ θεωρεί ότι η σημερινή κρίση δεν είναι ούτε θέμα «παραλείψεων» ούτε αποτέλεσμα συγκυρίας. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αποδυναμώνει συστηματικά τον

πρωτογενή τομέα, αφήνοντας ανοιχτό πεδίο σε συμφέροντα που κερδοσκοπούν εις βάρος των μικρομεσαίων παραγωγών.

Διεκδικούμε και προτείνουμε:

1. Άμεση οικονομική στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και αγροτών με ταχεία αποζημίωση όσων υπέστησαν απώλειες.

2. Μείωση του κόστους παραγωγής, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε ενέργεια και εισροές.

3. Αυστηρούς ελέγχους στις εισαγωγές και πλήρη εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας για την προστασία των ελληνικών προϊόντων.

4. Δίκαιο και διαφανές σύστημα πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακρίσεις, χωρίς σκιές.

5. Στρατηγικό σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη, που θα στηρίζει τους μικρομεσαίους παραγωγούς και θα εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Η ελληνική αγροτιά δεν χρειάζεται λόγια. Χρειάζεται στήριξη, σεβασμό και πολιτική βούληση. Η Ν.Ε. Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ θα βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας, στις διεκδικήσεις τους για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και βιώσιμη προοπτική στον τόπο τους.