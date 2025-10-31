ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας: Όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Όχι στην αποψίλωση της Αιτωλοακαρνανίας

Η απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Αιτωλοακαρνανία – στη Βόνιτσα, στο Καινούργιο, στη Γαβαλού, στις Φυτείες, στο Αιτωλικό, στο Θέρμο, στο Νεοχωρι, στο Μυτικα και στον Άγιο Βλάση – συνιστά μια ακόμη σκληρή επίθεση στην καθημερινότητα των πολιτών και στη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Την ώρα που οι κάτοικοι της υπαίθρου παλεύουν με την εγκατάλειψη, τη δημογραφική συρρίκνωση και την έλλειψη βασικών υποδομών, η κυβέρνηση επιλέγει να ακυρώσει το δικαίωμα στην ίση πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Οι ηλικιωμένοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες μένουν χωρίς στοιχειώδη εξυπηρέτηση, αναγκασμένοι να μετακινούνται χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές.

Αυτό δεν είναι «εξορθολογισμός». Είναι συνειδητή αποψίλωση της περιφέρειας, μια πολιτική που αντιμετωπίζει την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της ως πολίτες β’ κατηγορίας.

Ευθύνες βαρύνουν και τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού που σιώπησαν για άλλη μια φορά ως υπάκουοι αυλικοί! Για άλλη μια φορά προτίμησαν από το να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των συμπολιτών τους την σιωπή. Η απουσία αποφασιστικής παρέμβασης και η ανοχή σε πολιτικές που διαλύουν δημόσιες δομές ισοδυναμούν με συνενοχή.

Η Αιτωλοακαρνανία όμως δεν πρέπει να μείνει σιωπηλή μπροστά στη διάλυση των ΕΛΤΑ, όπως και για τα νοσοκομεία, τα σχολεία και την αγροτική παραγωγή. Η κλεψύδρα της αναλγησίας τους αδειάζει και η κοινωνία θα βάλει τον καθένα στη θέση του!

Καλούμε την κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση και τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτούς που εκπροσωπούν. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε ποιοτικές, δημόσιες και προσβάσιμες υπηρεσίες και αυτό το δικαίωμα δεν πρόκειται να το παραχωρήσουμε.

Ο Συντονιστής της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αιτωλοακαρνανίας

Δημήτρης Ντάης