ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας: Η πρώτη παραίτηση από τη Νομαρχιακή «κοιτάει» προς Τσίπρα

Η πρώτη παραίτηση από τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αιτωλοακαρνανία δείχνει να στρέφεται προς την «πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας».

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην έχει ανακοινώσει ακόμη την ίδρυση νέου κόμματος, ωστόσο πολλοί ως φαίνεται προς τα εκεί κοιτούν και προσδοκούν… Έτσι ακολουθούν το παράδειγμά του!

Την παραίτησή του μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, αλλά και μέλος του κόμματος έκανε γνωστή ο Ευάγγελος Καρακίτσος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Αναμένω με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας και, όταν έρθει η στιγμή, θα είμαι έτοιμος να συστρατευθώ στην προσπάθεια αυτή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Μένει να δούμε στην πορεία αν μια τέτοια στάση θα ακολουθήσουν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί αν αρχίσει να καταγράφεται ένα τέτοιο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα, τότε δεν αποκλείεται οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ να επιταχυνθούν.

Ο κ. Καρακίτσος στην επιστολή του αναφέρει:

«Με τη σημερινή μου απόφαση θέτω στη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ. την παραίτησή μου από μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και από τη συμμετοχή μου στο κόμμα.

Η επιλογή αυτή δεν προκύπτει από αποστασιοποίηση από την πολιτική, αλλά από την ανάγκη να πορευτώ με καθαρό βλέμμα, ελεύθερος από κομματικές ταυτότητες. Από εδώ και στο εξής δεν ανήκω σε κανέναν χώρο, παραμένω όμως ενεργός πολίτης, παρών στις εξελίξεις και στα κοινωνικά αιτήματα της εποχής μας.

Πιστεύω ότι η πολιτική αναγέννηση που έχει ανάγκη ο τόπος θα βρει σύντομα νέα μορφή και έκφραση. Αναμένω με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας και, όταν έρθει η στιγμή, θα είμαι έτοιμος να συστρατευθώ στην προσπάθεια αυτή.»

Εφημερίδα «Συνείδηση»