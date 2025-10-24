ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας για πλημμύρες: «Όταν οι αρμόδιοι αδρανούν, οι πολίτες υποφέρουν»

«Όταν οι αρμόδιοι αδρανούν, οι πολίτες υποφέρουν», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με τις πλημμύρες που σημειώθηκαν χθες (Πέμπτη 23.10.25) στο Μεσολόγγι.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις σοβαρές πλημύρες που έπληξαν το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες πολιτών. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες αναγκάστηκαν να κλείσουν για λόγους ασφάλειας.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τις σοβαρές ευθύνες των αρμόδιων φορέων :

Ο Δήμος Μεσολογγίου με την ανεπαρκή συντήρηση και καθαρισμό φρεατίων και αντλιοστασίων, που είχαν ως αποτέλεσμα την προβληματική απορροή των υδάτων, μεγεθύνοντας τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ελλιπή συντήρηση και ενίσχυση των αντιπλημμυρικών έργων καθώς και την καθυστέρηση στη συνδρομή και στην παροχή τεχνικής βοήθειας προς το Δήμο σε κρίσιμες περιοχές.

Η Κυβέρνηση με τις μακροχρόνιες καθυστερήσεις στον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση στρατηγικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις αλλά και τον ανεπαρκή συντονισμό και καθοδήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, είχαν ως αποτέλεσμα οι πολίτες να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κίνδυνο και περιουσίες να πνίγονται.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αιτωλοακαρνανίας καλεί άμεσα το Δήμο, την Περιφέρεια και το Κράτος να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λειτουργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για το καλό και την ευημερία της κοινωνίας.

Οι πολίτες δεν μπορούν άλλο να είναι τα θύματα της αναλγησίας και της ανικανότητας των κατά τα άλλα υπευθύνων. Ως πότε θα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι τις επαναλαμβανόμενες καταστροφές λόγω αμέλειας στη λήψη αποφάσεων ή της μη ύπαρξης σχεδίων πρόληψης; Απαιτούμε άμεσες και συγκεκριμένες δράσεις, για να προστατευτεί η ζωή, η περιουσία και η αξιοπρέπεια των κατοίκων.