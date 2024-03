Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της τουρκικής μοίρας επιδείξεων «Τουρκικά Αστέρια» συνετρίβη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο Ικόνιο της κεντρικής Τουρκίας.

Ο πιλότος του αεροσκάφους διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς πρόλαβε να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό εκτίναξης και να πηδήξει με αλεξίπτωτό. Ωστόσο, το αεροσκάφος συνετρίβη σε εργοτάξιο, όπου γίνονταν έργα επισκευής του διαδρόμου αποπροσγείωσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο χειριστής ενός κατασκευαστικού οχήματος.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>#Turkey: In #Konya, during a training flight, a Turkish Stars squadron plane crashed. The pilot managed to eject and was taken to the hospital. The Governor of Konya, announced that one worker died at the construction site where the military plane crashed.

All videos <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> are… pic.twitter.com/4cElwrZMOT