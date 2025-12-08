Συντονιστική μπλόκου Αγγελοκάστρου: Κάλεσμα συμμετοχής στη συνέλευση και στην κινητοποίηση στα διόδια της Γέφυρας Ρίου

Να καταδείξουν έμπρακτα φορείς και λαός ότι τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τους αγροτοκτηνοτρόφους ζητάει η Συντονιστική Μπλόκου Αγγελοκάστρου.

Η Γενική τους Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης (9.12.25) ενώ στις 11 το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποποιηθεί κινητοποίηση στα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκου Αγγελοκάστρου:

Η Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκου Αγγελοκάστρου χαιρετίζει όλους του αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους κ.α., που έχουν βγει σε όλη την Ελλάδα στα μπλόκα διεκδικώντας αγωνιστικά να παραμείνουν στην παραγωγή και στα χωριά τους.

Ταυτόχρονα, καλούμε όλους τους συναδέλφους στην περιοχή μας να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο το μπλόκο, τα περιθώρια και οι δυνατότητες είναι ακόμα μεγάλα!

Η Συντονιστική Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίαση της, αποφάσισε τα εξής:

Απευθύνουμε κάλεσμα στήριξης του αγώνα και των αιτημάτων μας, σε όλους τους φορείς της περιοχής, με συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του μπλόκου αύριο Τρίτη 9 Δεκέμβρη, στις 8μμ.

Απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής όλου του λαού στην κινητοποίηση την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, στις 11πμ, στα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!