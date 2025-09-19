Συντετριμμένη η Χριστίνα Σάλτη: «Κυριακή Τορουνίδου πάντα θα ζεις μέσα από εμάς», είπε για τη μητέρα της

Συντετριμμένη η Αγρινιώτισσα τραγουδίστρια, Χριστίνα Σάλτη απευθύνεται μέσω ανάρτησής της στη μητέρα της Κυριακή Τορουνίδου λέγοντας «πάντα θα ζεις μέσα από εμάς».

Η Χριστίνα Σάλτη αποχαιρετά με συγκίνηση τη μητέρα της, Κυριακή Τορουνίδου, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της.

Τονίζει πως θα την επέλεγε ξανά για μητέρα, γιατί είχε τεράστια καρδιά, αγκάλιαζε και βοηθούσε όλους, ακόμη και όταν η ίδια δεν είχε πολλά.

Θυμάται το χιούμορ, το χαμόγελο, τη δυνατή ποντιακή φωνή της και την αστείρευτη ενέργειά της, που δεν χάθηκαν ούτε στις δύσκολες στιγμές.

Παρά τον πόνο για τον πρόωρο χαμό της, υπόσχεται ότι θα τη θυμούνται πάντα και θα τη κάνουν περήφανη.

Σε σχετική ανάρτηση η Χριστίνα Σάλτη αναφέρει:

«Καλό ταξίδι ΜΑΝΑ μας! Κουτ μας! Νούλης μας!

Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου! Γιατί είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους… Ήσουν μάνα για εμάς, για τα ξαδέρφια μου, για τους φίλους μου, για τους φίλους σου, για την οικογένεια σου.

Ήσουν πάντα δίπλα σε όποιον ήξερες πως περνάει μια δυσκολία και ακόμη και να μη σ´το έλεγε εσύ το αντιλαμβανόσουν κατευθείαν και ήσουν εκεί για να του δώσεις την αγάπη σου και την βοήθεια σου, χωρίς να έχεις ούτε εσύ πολλά, αλλά πάντα είχες περίσσευμα.

Περίσσευμα αγάπης…

Λίγοι άνθρωποι σαν κι εσένα και αν υπήρχαν πολλοί με την ίδια ποιότητα, ο κόσμος μας σίγουρα θα ήταν καλύτερος.

Δυστυχώς η ζωή είναι σκληρή και άδικη και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του. Προσπαθώ να μάθω τον λόγο, είναι ακόμη πολύ νωρίς…

Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε…

Το χιούμορ σου. Ακόμη και στο Νοσοκομείο που πονούσες, δεν το έχασες ποτέ..! Η δυνατή, ζωντανή, ποντιακή φωνή σου..!

Το «Χριστίνα μου»!!

Κυριακή Τορουνίδου πάντα θα ζεις μέσα από εμάς και θα κάνουμε ότι περνάει απ’το χέρι μας για να σε κάνουμε περήφανη!

Σε αγαπώ πολύ!».