Συνταξιούχοι: Αυξημένες οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 – Αναλυτικά τα ποσά

Συνταξιούχοι: Η ώρα της καταβολής των συντάξεων πλησιάζει. Μετά την ενίσχυση των 250 ευρώ, που δόθηκε σε 1,4 εκατ συνταξιούχους, έρχεται και η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 στις οποίες θα ενσωματωθεί η αύξηση του 2026, ύψους 2,4%.

Η αρχή αναμένεται να γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου με τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ και οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου με τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου και του ΝΑΤ. Στις ίδιες ημερομηνίες θα πληρωθούν και οι επικουρικές συντάξεις.

Αναλυτικότερα:

Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, εξέλιξη που αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει τους υπολογισμούς για τον ακριβή προσδιορισμό της δημοσιονομικής δαπάνης, η οποία για το 2026 αναμένεται να φτάσει τα 542 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 467 εκατ. ευρώ αφορούν τις ίδιες τις αυξήσεις, ενώ 75 εκατ. ευρώ τη συνέχιση της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

Με βάση το ποσοστό του 2,4%, οι αυξήσεις ξεκινούν από 12 ευρώ τον μήνα για χαμηλές συντάξεις των 500 ευρώ και φτάνουν έως τα 100 ευρώ για συντάξεις που υπερβαίνουν τα 2.700 ευρώ. Σε ετήσια βάση, η αύξηση κυμαίνεται από 150 έως και 1.200 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Πόσο αυξάνονται οι συντάξεις – Τα ποσά

Οι καθαρές αυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

12–20 ευρώ για συντάξεις 500–850 ευρώ Έως 31 ευρώ για συντάξεις 800–1.300 ευρώ Έως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300–1.500 ευρώ Έως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500–1.800 ευρώ Έως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800–2.700 ευρώ Έως 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ



Το τελικό ποσοστό αύξησης θα επιβεβαιωθεί με βάση την πορεία πληθωρισμού και ανάπτυξης το 2025. Αν οι δείκτες κινηθούν ψηλότερα, οι συνταξιούχοι θα λάβουν διορθωτική αύξηση μαζί με τις αναπροσαρμογές του 2027.

Ποιοι θα δουν αυξήσεις

Αυξήσεις θα λάβουν

Παλαιοί συνταξιούχοι (πριν τις 13/5/2016) των οποίων οι συντάξεις έχουν ήδη επανυπολογιστεί. Παλαιοί συνταξιούχοι που περιμένουν ακόμη τον επανυπολογισμό – θα πάρουν αύξηση στο τρέχον ποσό, η οποία θα αναπροσαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συντάξεις που δεν επανυπολογίζονται, όπως ΟΓΑ και ΝΑΤ, λόγω ειδικών διατάξεων.

Ποιοι θα πάρουν για πρώτη φορά αύξηση



Σημαντικός αριθμός συνταξιούχων θα δει πραγματική αύξηση για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, 671.586 δικαιούχοι που είχαν προσωπική διαφορά και μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν αυξήσεις (καθώς συμψηφίζονταν) θα ενταχθούν κανονικά στις αναπροσαρμογές του 2026. Με τη νέα ρύθμιση, το 2026 θα λάβουν τουλάχιστον το 50% της αύξησης που τους αναλογεί, ενώ από το 2027 θα παίρνουν το 100%, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 1.000 ευρώ κύρια σύνταξη και 100 ευρώ προσωπική διαφορά, θα λάβει αύξηση 24 ευρώ (2,4%), εκ των οποίων:

12 ευρώ στην τσέπη (50%)

12 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά

Έτσι, η συνολική του σύνταξη θα ανέλθει στα 1.112 ευρώ, ενώ η προσωπική διαφορά θα περιοριστεί στα 88 ευρώ.

vradini.gr