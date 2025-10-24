Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινάνε οι πληρωμές για τους συνταξιούχους, τι ώρα θα φανούν τα χρήματα - Οι αλλαγές λόγω 28ης Οκτωβρίου

Ξεκινάνε οι πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025, τι ώρα θα φανούν τα χρήματα και ποιες οι αλλαγές λόγω 28ης Οκτωβρίου

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, καθιερώνεται σε μόνιμη βάση η ταυτόχρονη καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία.

Έτσι, οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) του μηνός Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν τις ίδιες ημέρες. Ωστόσο, λόγω της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, θα υπάρξει μικρή μεταβολή στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, λόγω της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Νοεμβρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025. Οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Δευτέρας 27 Σεπτεμβρίου και όχι της Τρίτης, όπως θα έπρεπε, λόγω της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2024.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Όπως προαναφέρθηκε, οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή αντίστοιχα σήμερα, Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου (όχι Τρίτη λόγω 28ης Οκτωβρίου).

parapolitika.gr